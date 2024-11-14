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Шестеро раненых, повреждены дома: последствия ударов РФ по Харьковщине

Происшествия 09:08   14.11.2024
Николь Костенко-Лагутина
Шестеро раненых, повреждены дома: последствия ударов РФ по Харьковщине

Под обстрелами РФ за сутки оказался Изюмский, Купянский район, а также Харьков. Об этом в утренней сводке сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

В 09:00 россияне ударили по Изюмскому району. В селе Загрызово поврежден дом и хозпостройка. А днем досталось и Купянскому району.

«15:35 Купянский р-н, г. Купянск. В результате попадания FPV- дрона в авто. Пострадал 67-летний водитель первоначального звена семейной медицины. Еще одно попадание – по частному жилищному сектору. Получил ранение 49-летний гражданский мужчина», – написал начальник ХОВА.

Также он напомнил о «прилетах» по Харькову. В 11:30 дрон упал на парковке – повреждены 13 авто.

«12:30 г. Харьков. БПЛА «Молния -1″ попал в многоквартирный дом. Повреждены 10 автомобилей. Пострадали 4 человека», – добавил Синегубов.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 14 ноября 2024 в 09:08;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Под обстрелами РФ за сутки оказался Изюмский, Купянский район, а также Харьков. О б этом в утренней сводке сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".