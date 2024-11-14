Новости Харькова — главное за 14 ноября: как прошла ночь

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

07:57

Пожары на Харьковщине: спасатели ГСЧС о ситуации в области

За сутки спасатели потушили четыре пожара, пишут в утренней сводке за 14 ноября в облуправлении ГСЧС в Харьковской области. Возгораний из-за обстрелов не было, однако спасатели работали на местах вражеских ударов в Харькове.

«Днем оккупанты ударили БПЛА по Салтовскому району города. Пожаров не было. Один беспилотник попал в жилую 7-этажку. В результате взрыва произошло повреждение фасадной части и окон дома, а также припаркованных рядом легковых автомобилей. По предварительным данным, пострадали 4 человека: 3 женщины и мужчина. На месте происшествия работали подразделения ГСЧС, Нацполиции, медики и коммунальные службы. Спасатели вместе с полицейскими обследовали поврежденные квартиры жилой многоэтажки и транспортировали пострадавших в автомобиль экстренной медицинской помощи», – уточнили в ГСЧС.

Также на месте «прилета» работали психологи, которые оказывали помощь местным жителям.

07:10

Ночью в Харькове были слышны взрывы: что известно

Взрывы в городе прозвучали около 03:40.

Мэр Игорь Терехов призвал жителей быть осторожными и уточнил, что враг выпустил по городу КАБы.

Ранее в Воздушных силах ВСУ предупреждали об активности вражеской авиации на востоке, а также — об угрозе авиаудара.