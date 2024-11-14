Работа в Харькове и области: кому готовы платить более 27 тысяч гривен

По состоянию на 14 ноября в Харьковской области актуальны 2379 вакансий, сообщили в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.

Рейтинг этой недели возглавляет вакансия заведующего сектором с зарплатой 27825 гривен. Машинист экструдера будет иметь 25 тысяч, а резчик бумаги, картона и целлюлозы – 24960.

Социальный работник будет зарабатывать 22 тысячи гривен, швея – 21980, стрелок – 20400, грузчик – 20 тысяч, врач-стоматолог – 15 тысяч, бухгалтер – 14990, а официант – 13 тысяч.

С полным перечнем актуальных вакансий можно ознакомиться по ссылке.

По вопросам занятости и безработицы можно обратиться в Telegram или «горячую линию» областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу, с 9:00 до 17:00 по телефонам: 0800 600 498; +38 (096) 055 48 69.