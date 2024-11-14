Live
  • Чт 14.11.2024
  • Харьков  +2°С
  • USD 41.34
  • EUR 43.95

Работа в Харькове и области: кому готовы платить более 27 тысяч гривен

Общество 13:41   14.11.2024
Виктория Яковенко
Работа в Харькове и области: кому готовы платить более 27 тысяч гривен Фото: ХОВА

По состоянию на 14 ноября в Харьковской области актуальны 2379 вакансий, сообщили в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.

Рейтинг этой недели возглавляет вакансия заведующего сектором с зарплатой 27825 гривен. Машинист экструдера будет иметь 25 тысяч, а резчик бумаги, картона и целлюлозы – 24960.

Социальный работник будет зарабатывать 22 тысячи гривен, швея – 21980, стрелок – 20400, грузчик – 20 тысяч, врач-стоматолог – 15 тысяч, бухгалтер – 14990, а официант – 13 тысяч.

С полным перечнем актуальных вакансий можно ознакомиться по ссылке.

По вопросам занятости и безработицы можно обратиться в Telegram или «горячую линию» областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу, с 9:00 до 17:00 по телефонам: 0800 600 498; +38 (096) 055 48 69.

Читайте также: Магазин цветов и концерты: какой бизнес хотят создать военные в Харькове

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Ночью в Харькове были слышны взрывы: что известно
Ночью в Харькове были слышны взрывы: что известно
14.11.2024, 07:03
Новости Харькова — главное за 14.11: ночные взрывы, прорыв РФ в Купянск
Новости Харькова — главное за 14.11: ночные взрывы, прорыв РФ в Купянск
14.11.2024, 13:46
Закрепился ли враг в Купянске: новые данные
Закрепился ли враг в Купянске: новые данные
14.11.2024, 12:09
РФ уже на подступах к Колесниковке и Синьковке — обновленные карты Deep State
РФ уже на подступах к Колесниковке и Синьковке — обновленные карты Deep State
13.11.2024, 07:24
Россияне прорвались в Купянск: более десятка оккупантов разбежались по домам
Россияне прорвались в Купянск: более десятка оккупантов разбежались по домам
14.11.2024, 07:34
Строительство соцжилья обсудил мэр Харькова с представителями ЕИБ (фото)
Строительство соцжилья обсудил мэр Харькова с представителями ЕИБ (фото)
14.11.2024, 14:13

Новости по теме:

11:18
Дефицит кадров: в Харькове начинается конкуренция работодателей за сотрудников
19:26
Работа с зарплатами до 75 тыс. грн есть на Харьковщине — вакансии недели
12:08
Работа в Харькове и области: вакансии недели с зарплатами до 45 тысяч гривен
09:03
Ярмарка вакансий: в харьковских КП полно работы, почему не хватает сотрудников
21:19
«Боятся идти работать» — почему в Харькове не хватает водителей троллейбусов

Вы читали новость: «Работа в Харькове и области: кому готовы платить более 27 тысяч гривен»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 14 ноября 2024 в 13:41;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По состоянию на 14 ноября в Харьковской области актуальны 2379 вакансий, сообщили в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.".