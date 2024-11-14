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Робота в Харкові та області: кому готові платити понад 27 тисяч гривень

Суспільство 13:41   14.11.2024
Вікторія Яковенко
Робота в Харкові та області: кому готові платити понад 27 тисяч гривень Фото: ХОВА

Станом на 14 листопада в Харківській області актуальні 2379 вакансій, повідомили у ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.

Рейтинг цього тижня очолює вакансія завідувача сектору із зарплатою 27825 гривень. Машиніст екструдера матиме 25 тисяч, а різальник паперу, картону та целюлози – 24960.

Соціальний працівник зароблятиме 22 тисячі гривень, швачка – 21980, стрілець – 20400, вантажник – 20 тисяч, лікар-стоматолог – 15 тисяч, бухгалтер – 14990, а офіціант – 13 тисяч.

З повним переліком актуальних вакансій можна ознайомитись за посиланням.

З питань зайнятості та безробіття можна звернутися до мережі «Телеграм» або на «гарячу лінію» обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 17:00 за телефонами: 0800 600 498; +38 (096) 055 48 69.

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Автор: Вікторія Яковенко
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Ви читали новину: «Робота в Харкові та області: кому готові платити понад 27 тисяч гривень»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Листопада 2024 в 13:41;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станом на 14 листопада в Харківській області актуальні 2379 вакансій, повідомили у ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.".