Робота в Харкові та області: кому готові платити понад 27 тисяч гривень
Станом на 14 листопада в Харківській області актуальні 2379 вакансій, повідомили у ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.
Рейтинг цього тижня очолює вакансія завідувача сектору із зарплатою 27825 гривень. Машиніст екструдера матиме 25 тисяч, а різальник паперу, картону та целюлози – 24960.
Соціальний працівник зароблятиме 22 тисячі гривень, швачка – 21980, стрілець – 20400, вантажник – 20 тисяч, лікар-стоматолог – 15 тисяч, бухгалтер – 14990, а офіціант – 13 тисяч.
З повним переліком актуальних вакансій можна ознайомитись за посиланням.
З питань зайнятості та безробіття можна звернутися до мережі «Телеграм» або на «гарячу лінію» обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 17:00 за телефонами: 0800 600 498; +38 (096) 055 48 69.
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Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станом на 14 листопада в Харківській області актуальні 2379 вакансій, повідомили у ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.".