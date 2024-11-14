Пожары на Харьковщине: спасатели ГСЧС о ситуации в области
За сутки спасатели потушили четыре пожара, пишут в утренней сводке за 14 ноября в облуправлении ГСЧС в Харьковской области.
Возгораний из-за обстрелов не было, однако спасатели работали на местах вражеских ударов в Харькове.
«Днем оккупанты ударили БПЛА по Салтовскому району города. Пожаров не было. Один беспилотник попал в жилую 7-этажку. В результате взрыва произошло повреждение фасадной части и окон дома, а также припаркованных рядом легковых автомобилей. По предварительным данным, пострадали 4 человека: 3 женщины и мужчина. На месте происшествия работали подразделения ГСЧС, Нацполиции, медики и коммунальные службы. Спасатели вместе с полицейскими обследовали поврежденные квартиры жилой многоэтажки и транспортировали пострадавших в автомобиль экстренной медицинской помощи», – уточнили в ГСЧС.
Также на месте «прилета» работали психологи, которые оказывали помощь местным жителям.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: ГСЧС, обстрелы, пожарные, пожары;
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- • Дата публикации материала: 14 ноября 2024 в 07:53;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За сутки спасатели потушили четыре пожара, пишут в утренней сводке за 14 ноября в облуправлении ГСЧС в Харьковской области.".