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Пожары на Харьковщине: спасатели ГСЧС о ситуации в области

Происшествия 07:53   14.11.2024
Николь Костенко-Лагутина
Пожары на Харьковщине: спасатели ГСЧС о ситуации в области

За сутки спасатели потушили четыре пожара, пишут в утренней сводке за 14 ноября в облуправлении ГСЧС в Харьковской области.

Возгораний из-за обстрелов не было, однако спасатели работали на местах вражеских ударов в Харькове.

«Днем оккупанты ударили БПЛА по Салтовскому району города. Пожаров не было. Один беспилотник попал в жилую 7-этажку. В результате взрыва произошло повреждение фасадной части и окон дома, а также припаркованных рядом легковых автомобилей. По предварительным данным, пострадали 4 человека: 3 женщины и мужчина. На месте происшествия работали подразделения ГСЧС, Нацполиции, медики и коммунальные службы. Спасатели вместе с полицейскими обследовали поврежденные квартиры жилой многоэтажки и транспортировали пострадавших в автомобиль экстренной медицинской помощи», – уточнили в ГСЧС.

Также на месте «прилета» работали психологи, которые оказывали помощь местным жителям.

Читайте также: Вражеский БпЛА попал в многоэтажку на Салтовке: пострадали четыре человека

Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 14 ноября 2024 в 07:53;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За сутки спасатели потушили четыре пожара, пишут в утренней сводке за 14 ноября в облуправлении ГСЧС в Харьковской области.".