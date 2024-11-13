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Вражеский БпЛА попал в многоэтажку на Салтовке: пострадавшие (дополняется)

Происшествия 13:28   13.11.2024
Виктория Яковенко
Вражеский БпЛА попал в многоэтажку на Салтовке: пострадавшие (дополняется) Фото: ukrinform.ua

В Харькове вражеский дрон ударил по многоэтажке в Салтовском районе. Пострадали четыре человека. 

Дополнено в 13:28. Три женщины и один мужчина пострадали из-за попадания вражеского БпЛА, проинформировал глава ХОВА Олег Синегубов.

По его данным, двое пострадавших с обломочными ранениями госпитализированы — 74-летние мужчина и женщина. 84-летнюю женщину госпитализировали с гипертоническим кризом. У 53-летней женщины – острая реакция на стресс.

Дополнено в 13:03. Среди раненых нет тяжелых случаев, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

«Вражеский БпЛА попал в жилой дом в Салтовском районе. Также повреждены несколько автомобилей на парковке», — пишет Синегубов.

Дополнено в 12:54. Уже известно о четырех пострадавших, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

12:47. Как сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, в результате попадания пожара не было.

Уже есть информация о двух пострадавших.

Напомним, около 12:30 стало известно, что ударный БпЛА ударил по Харькову. До этого, еще один вражеский дрон ударил около 11:35 по Салтовскому району. Сообщалось, что «прилетело» вблизи одного из торговых центров.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 13 ноября 2024 в 13:28;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове вражеский дрон ударил по многоэтажке в Салтовском районе.".