Вражеский БпЛА попал в многоэтажку на Салтовке: пострадавшие (дополняется)

В Харькове вражеский дрон ударил по многоэтажке в Салтовском районе. Пострадали четыре человека.

Дополнено в 13:28. Три женщины и один мужчина пострадали из-за попадания вражеского БпЛА, проинформировал глава ХОВА Олег Синегубов.

По его данным, двое пострадавших с обломочными ранениями госпитализированы — 74-летние мужчина и женщина. 84-летнюю женщину госпитализировали с гипертоническим кризом. У 53-летней женщины – острая реакция на стресс.

Дополнено в 13:03. Среди раненых нет тяжелых случаев, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

«Вражеский БпЛА попал в жилой дом в Салтовском районе. Также повреждены несколько автомобилей на парковке», — пишет Синегубов.

Дополнено в 12:54. Уже известно о четырех пострадавших, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

12:47. Как сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, в результате попадания пожара не было.

Уже есть информация о двух пострадавших.

Напомним, около 12:30 стало известно, что ударный БпЛА ударил по Харькову. До этого, еще один вражеский дрон ударил около 11:35 по Салтовскому району. Сообщалось, что «прилетело» вблизи одного из торговых центров.