Ворожий БпЛА влучив у багатоповерхівку на Салтівці: постраждалі (доповнюється)

У Харкові ворожий дрон вдарив по багатоповерхівці у Салтівському районі. Постраждали чотири людини.

Доповнено о 13:28. Три жінки та один чоловік постраждали через влучання ворожого БпЛА, поінформував голова ХОВА Олег Синєгубов.

За його даними, двоє потерпілих з уламковими пораненнями госпіталізовані — 74-річні чоловік та жінка. 84-річну жінку шпиталізували з гіпертонічним кризом. У 53-річної жінки – гостра реакція на стрес.

Доповнено о 13:03. Серед поранених немає важких випадків, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Ворожий БпЛА влучив у житловий будинок в Салтівському районі. Також пошкоджені декілька автомобілів на парковці», – пише Синєгубов.

Доповнено о 12:54. Вже відомо про чотирьох постраждалих, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

12:47. Як повідомив мер Харкова Ігор Терехов, внаслідок влучання пожежі не було.

Вже є інформація про двох постраждалих.

Нагадаємо, близько 12:30 стало відомо, що ударний БпЛА вдарив по Харкову. До цього, ще один ворожий дрон вдарив близько 11:35 по Салтівському району. Повідомлялося, що “прилетіло” поблизу одного із торгових центрів.