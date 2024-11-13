Ворожий БпЛА влучив у багатоповерхівку на Салтівці: постраждалі (доповнюється)
У Харкові ворожий дрон вдарив по багатоповерхівці у Салтівському районі. Постраждали чотири людини.
Доповнено о 13:28. Три жінки та один чоловік постраждали через влучання ворожого БпЛА, поінформував голова ХОВА Олег Синєгубов.
За його даними, двоє потерпілих з уламковими пораненнями госпіталізовані — 74-річні чоловік та жінка. 84-річну жінку шпиталізували з гіпертонічним кризом. У 53-річної жінки – гостра реакція на стрес.
Доповнено о 13:03. Серед поранених немає важких випадків, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
«Ворожий БпЛА влучив у житловий будинок в Салтівському районі. Також пошкоджені декілька автомобілів на парковці», – пише Синєгубов.
Доповнено о 12:54. Вже відомо про чотирьох постраждалих, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
12:47. Як повідомив мер Харкова Ігор Терехов, внаслідок влучання пожежі не було.
Вже є інформація про двох постраждалих.
Нагадаємо, близько 12:30 стало відомо, що ударний БпЛА вдарив по Харкову. До цього, ще один ворожий дрон вдарив близько 11:35 по Салтівському району. Повідомлялося, що “прилетіло” поблизу одного із торгових центрів.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: БПЛА, салтовка, терехов, удар, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Листопада 2024 в 13:28;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові ворожий дрон вдарив по багатоповерхівці у Салтівському районі.".