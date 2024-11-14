Live
  • Чт 14.11.2024
  • Харьков  +1°С
  • USD 41.34
  • EUR 43.95

Ночью в Харькове были слышны взрывы: что известно (дополняется)

Происшествия 07:03   14.11.2024
Николь Костенко-Лагутина
Ночью в Харькове были слышны взрывы: что известно (дополняется)

Взрывы в городе прозвучали около 03:40. 

Мэр Игорь Терехов призвал жителей быть осторожными и уточнил, что враг выпустил по городу КАБы. 

Ранее в Воздушных силах ВСУ предупреждали об активности вражеской авиации на востоке, а также — об угрозе авиаудара.

Читайте также: Почему в Харькове нет тревоги, когда летит БпЛА «Молния»: объяснение TLK News 

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Ночью в Харькове были слышны взрывы: что известно (дополняется)
Ночью в Харькове были слышны взрывы: что известно (дополняется)
14.11.2024, 07:03
Новости Харькова — главное за 14 ноября: как прошла ночь
Новости Харькова — главное за 14 ноября: как прошла ночь
14.11.2024, 07:57
Россияне прорвались в Купянск: более десятка оккупантов разбежались по домам
Россияне прорвались в Купянск: более десятка оккупантов разбежались по домам
14.11.2024, 07:34
Почему в Харькове нет тревоги, когда летит БпЛА «Молния»: объяснение TLK News
Почему в Харькове нет тревоги, когда летит БпЛА «Молния»: объяснение TLK News
13.11.2024, 13:13
Громаду Харьковщины официально переименовали: кому нужно менять документы
Громаду Харьковщины официально переименовали: кому нужно менять документы
13.11.2024, 15:21
Пожары на Харьковщине: спасатели ГСЧС о ситуации в области
Пожары на Харьковщине: спасатели ГСЧС о ситуации в области
14.11.2024, 07:53

Новости по теме:

12:34
Взрывы в Харькове: удар по Салтовскому району, еще один «прилет»
07:44
Ночные взрывы в Харькове: из-за обстрелов пострадали трое людей
23:13
Взрывы в Харькове: поврежден трубопровод КП, били ракетой и гибридом «Гром-Э1»
10:33
В Харькове были слышны взрывы: попадание — по лесополосе в Киевском районе
22:10
Новости Харькова – главное за 5.11: взрыв, по городу ударил «Шахед»

Вы читали новость: «Ночью в Харькове были слышны взрывы: что известно (дополняется)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 14 ноября 2024 в 07:03;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Взрывы в городе прозвучали около 03:40. ".