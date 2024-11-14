Ночью в Харькове были слышны взрывы: что известно (дополняется)
Взрывы в городе прозвучали около 03:40.
Мэр Игорь Терехов призвал жителей быть осторожными и уточнил, что враг выпустил по городу КАБы.
Ранее в Воздушных силах ВСУ предупреждали об активности вражеской авиации на востоке, а также — об угрозе авиаудара.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: взрывы, обстрел, терехов, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 14 ноября 2024 в 07:03;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Взрывы в городе прозвучали около 03:40. ".