Ночью в Харькове были слышны взрывы: что известно (дополняется)

Взрывы в городе прозвучали около 03:40.

Мэр Игорь Терехов призвал жителей быть осторожными и уточнил, что враг выпустил по городу КАБы.

Ранее в Воздушных силах ВСУ предупреждали об активности вражеской авиации на востоке, а также — об угрозе авиаудара.