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Вночі в Харкові було чутно вибухи: що відомо (доповнюється)

Події 07:03   14.11.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Вночі в Харкові було чутно вибухи: що відомо (доповнюється)

Вибухи в місті пролунали близько 03:40. 

Мер Ігор Терехов закликав мешканців бути обережними та уточнив, що ворог випустив по місту КАБи. 

Раніше у Повітряних силах ЗСУ попереджали про активність ворожої авіації на сході, а також – про загрозу авіаудару.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Листопада 2024 в 07:03;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вибухи в місті пролунали близько 03:40. ".