Вночі в Харкові було чутно вибухи: що відомо (доповнюється)
Вибухи в місті пролунали близько 03:40.
Мер Ігор Терехов закликав мешканців бути обережними та уточнив, що ворог випустив по місту КАБи.
Раніше у Повітряних силах ЗСУ попереджали про активність ворожої авіації на сході, а також – про загрозу авіаудару.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Листопада 2024 в 07:03;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вибухи в місті пролунали близько 03:40. ".