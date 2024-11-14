Вночі в Харкові було чутно вибухи: що відомо (доповнюється)

Вибухи в місті пролунали близько 03:40.

Мер Ігор Терехов закликав мешканців бути обережними та уточнив, що ворог випустив по місту КАБи.

Раніше у Повітряних силах ЗСУ попереджали про активність ворожої авіації на сході, а також – про загрозу авіаудару.