Чому в Харкові немає тривоги, коли летить БпЛА «Молния»: пояснення TLK News
13 листопада Харків знову атакували ворожі БпЛА типу «Молния», з посиланням на заяви представника облпрокуратури повідомив адміністратор телеграм-каналу «TLK News» Андрій, який оперативно попереджає харків’ян і мешканців області про загрози з боку РФ.
«Тривогу не дають, тому що його просто не видно локаційно від слова зовсім (він зроблений з алюмінію, фанери). Писати, що він зроблений з «говна та палиць» я не буду, бо це «говно і палиці» завдають шкоди людям і якимось чином долітають до міста. Цей тип БпЛА – 100% управляється і без керування він летіти не може», – пише адмін «TLK News».
Він також зазначив, що за словами прокуратури, цей БпЛА має дальність 40 км.
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«Але особисто за моїми відчуттями, ті, хто ним керують, знаходяться по один бік паркану з нами. По можливості, я уточнюватиму це питання. Хочу сказати, що всі попередження про переміщення такого виду БпЛА – будуть вкрай віддалено-не точними і можливі лише людьми, які його бачать або чують», – додав Андрій.
Нагадаємо, близько 12:30 стало відомо, що ударний БпЛА вдарив по Харкову. Ворожий дрон вдарив по багатоповерхівці в Салтівському районі, відомо про чотирьох постраждалих. До цього, ще один ворожий дрон вдарив близько 11:35 по Салтівському району. Повідомлялося, що “прилетіло” поблизу одного із торгових центрів.
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Листопада 2024 в 13:13;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "13 листопада Харків знову атакували ворожі БпЛА типу «Молния».".