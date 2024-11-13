Чому в Харкові немає тривоги, коли летить БпЛА «Молния»: пояснення TLK News

13 листопада Харків знову атакували ворожі БпЛА типу «Молния», з посиланням на заяви представника облпрокуратури повідомив адміністратор телеграм-каналу «TLK News» Андрій, який оперативно попереджає харків’ян і мешканців області про загрози з боку РФ.

«Тривогу не дають, тому що його просто не видно локаційно від слова зовсім (він зроблений з алюмінію, фанери). Писати, що він зроблений з «говна та палиць» я не буду, бо це «говно і палиці» завдають шкоди людям і якимось чином долітають до міста. Цей тип БпЛА – 100% управляється і без керування він летіти не може», – пише адмін «TLK News».

Він також зазначив, що за словами прокуратури, цей БпЛА має дальність 40 км.

«Але особисто за моїми відчуттями, ті, хто ним керують, знаходяться по один бік паркану з нами. По можливості, я уточнюватиму це питання. Хочу сказати, що всі попередження про переміщення такого виду БпЛА – будуть вкрай віддалено-не точними і можливі лише людьми, які його бачать або чують», – додав Андрій.

Нагадаємо, близько 12:30 стало відомо, що ударний БпЛА вдарив по Харкову. Ворожий дрон вдарив по багатоповерхівці в Салтівському районі, відомо про чотирьох постраждалих. До цього, ще один ворожий дрон вдарив близько 11:35 по Салтівському району. Повідомлялося, що “прилетіло” поблизу одного із торгових центрів.