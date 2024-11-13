Почему в Харькове нет тревоги, когда летит БпЛА «Молния»: объяснение TLK News

13 ноября Харьков снова атаковали вражеские БпЛА типа «Молния», со ссылкой на заявления представителя облпрокуратуры сообщил администратор Telegram-канала «TLK News» Андрей, оперативно предупреждающий харьковчан и жителей области об угрозах со стороны РФ.

«Тревогу не дают, потому что его просто не видно локационно от слова совсем (он сделан из алюминия, фанеры). Писать, что он сделан из говна и палок я не буду, потому что это «говно и палки» наносят вред людям и каким-то образом долетают в город. Этот тип БпЛА – 100% управляется и без управления он лететь не может», – пишет админ «TLK News».

Он также отметил, что, по словам прокуратуры, этот БпЛА имеет дальность 40 км.

«Но лично по моим ощущениям, те, кто им управляют, находятся по одну сторону забора с нами. По возможности, я буду уточнять этот вопрос. Хочу сказать, что все предупреждения о перемещении такого вида БпЛА будут крайне отдаленно-не точными и возможны лишь людьми которые его видят или слышат», — добавил Андрей.

Напомним, около 12:30 стало известно, что ударный БпЛА ударил по Харькову. Вражеский дрон ударил по многоэтажке в Салтовском районе, известно о четырех пострадавших. До этого, еще один вражеский дрон ударил около 11:35 по Салтовскому району. Сообщалось, что «прилетело» вблизи одного из торговых центров.