РФ била по Харьковщине авиабомбами, атаковала 20 раз – Генштаб

Утром 14 ноября Генштаб ВСУ проинформировал о ситуации на фронте в Харьковской области.

На Харьковском направлении враг пытался наступать восемь раз в районе Волчанска. На Купянском – атаковал наши позиции 12 раз.

«Силы обороны отражали атаки оккупантов в районах Лозовой, Кучеровки, Петропавловки, Колесниковки, Загрызового, Кругляковки и Первомайского», – уточнили в Генштабе.

Под вражескими авиаударами оказались такие населенные пункты области: Одноробовка, Казачья Лопань, Липцы, Песчаное, Ковшаровка, Загрызово, Новоосиново, Купянск, Голубовка, Богуславка.

Также в ГШ обновили потери ВС РФ: