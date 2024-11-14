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РФ била по Харьковщине авиабомбами, атаковала 20 раз – Генштаб

Украина 08:32   14.11.2024
Николь Костенко-Лагутина
РФ била по Харьковщине авиабомбами, атаковала 20 раз – Генштаб Фото: Генштаб ВСУ

Утром 14 ноября Генштаб ВСУ проинформировал о ситуации на фронте в Харьковской области.

На Харьковском направлении враг пытался наступать восемь раз в районе Волчанска. На Купянском – атаковал наши позиции 12 раз.

«Силы обороны отражали атаки оккупантов в районах Лозовой, Кучеровки, Петропавловки, Колесниковки, Загрызового, Кругляковки и Первомайского», – уточнили в Генштабе.

Под вражескими авиаударами оказались такие населенные пункты области: Одноробовка, Казачья Лопань, Липцы, Песчаное, Ковшаровка, Загрызово, Новоосиново, Купянск, Голубовка, Богуславка.

Также в ГШ обновили потери ВС РФ:

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 14 ноября 2024 в 08:32;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 14 ноября Генштаб ВСУ проинформировал о ситуации на фронте в Харьковской области.".