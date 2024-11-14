РФ била по Харьковщине авиабомбами, атаковала 20 раз – Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ
Утром 14 ноября Генштаб ВСУ проинформировал о ситуации на фронте в Харьковской области.
На Харьковском направлении враг пытался наступать восемь раз в районе Волчанска. На Купянском – атаковал наши позиции 12 раз.
«Силы обороны отражали атаки оккупантов в районах Лозовой, Кучеровки, Петропавловки, Колесниковки, Загрызового, Кругляковки и Первомайского», – уточнили в Генштабе.
Под вражескими авиаударами оказались такие населенные пункты области: Одноробовка, Казачья Лопань, Липцы, Песчаное, Ковшаровка, Загрызово, Новоосиново, Купянск, Голубовка, Богуславка.
Также в ГШ обновили потери ВС РФ:
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- Категории: Украина, Харьков; Теги: атаки, Генштаб ВСУ, наступ, наступление, харьковщина, штурм;
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- • Дата публикации материала: 14 ноября 2024 в 08:32;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 14 ноября Генштаб ВСУ проинформировал о ситуации на фронте в Харьковской области.".