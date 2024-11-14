РФ била по Харківщині авіабомбами, атакувала 20 разів – Генштаб

Вранці 14 листопада Генштаб ЗСУ поінформував про ситуацію на фронті в Харківській області.

На Харківському напрямку ворог намагався наступати вісім разів у районі Вовчанська. На Куп’янському – атакував наші позиції 12 разів.

“Сили оборони відбивали атаки окупантів у районі Лозової, Кучерівки, Петропавлівки, Колісниківки, Загризового, Кругляківки та Першотравневого”, – уточнили в Генштабі.

Під ворожими авіаударами опинилися такі населені пункти області: Одноробівка, Козача Лопань, Липці, Піщане, Ківшарівка, Загризове, Новоосинове, Куп’янськ, Голубівка, Богуславка.

Також у ГШ оновили втрати ЗС РФ: