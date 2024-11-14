РФ била по Харківщині авіабомбами, атакувала 20 разів – Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ
Вранці 14 листопада Генштаб ЗСУ поінформував про ситуацію на фронті в Харківській області.
На Харківському напрямку ворог намагався наступати вісім разів у районі Вовчанська. На Куп’янському – атакував наші позиції 12 разів.
“Сили оборони відбивали атаки окупантів у районі Лозової, Кучерівки, Петропавлівки, Колісниківки, Загризового, Кругляківки та Першотравневого”, – уточнили в Генштабі.
Під ворожими авіаударами опинилися такі населені пункти області: Одноробівка, Козача Лопань, Липці, Піщане, Ківшарівка, Загризове, Новоосинове, Куп’янськ, Голубівка, Богуславка.
Також у ГШ оновили втрати ЗС РФ:
Читайте також: Окупанти вже на лівобережжі Куп’янська, до міста – близько кілометра (DeepState)
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Україна, Харків; Теги: атаки, Генштаб ЗСУ, наступ, харківщина, штурм;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «РФ била по Харківщині авіабомбами, атакувала 20 разів – Генштаб»; з категорії Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 14 Листопада 2024 в 08:32;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 14 листопада Генштаб ЗСУ поінформував про ситуацію на фронті в Харківській області.".