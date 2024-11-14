Live
  • Чт 14.11.2024
  • Харків  +1°С
  • USD 41.34
  • EUR 43.95

РФ била по Харківщині авіабомбами, атакувала 20 разів – Генштаб

Україна 08:32   14.11.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
РФ била по Харківщині авіабомбами, атакувала 20 разів – Генштаб Фото: Генштаб ВСУ

Вранці 14 листопада Генштаб ЗСУ поінформував про ситуацію на фронті в Харківській області.

На Харківському напрямку ворог намагався наступати вісім разів у районі Вовчанська. На Куп’янському – атакував наші позиції 12 разів.

“Сили оборони відбивали атаки окупантів у районі Лозової, Кучерівки, Петропавлівки, Колісниківки, Загризового, Кругляківки та Першотравневого”, – уточнили в Генштабі.

Під ворожими авіаударами опинилися такі населені пункти області: Одноробівка, Козача Лопань, Липці, Піщане, Ківшарівка, Загризове, Новоосинове, Куп’янськ, Голубівка, Богуславка.

Також у ГШ оновили втрати ЗС РФ:

Читайте також: Окупанти вже на лівобережжі Куп’янська, до міста – близько кілометра (DeepState) 

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Ситуація на дорогах в області: чи вплинув перший снігопад на рух авто
Ситуація на дорогах в області: чи вплинув перший снігопад на рух авто
14.11.2024, 09:37
Новини Харкова — головне за 14.11: нічні вибухи у Харкові, постраждалі
Новини Харкова — головне за 14.11: нічні вибухи у Харкові, постраждалі
14.11.2024, 09:13
Шестеро поранених, пошкоджені будинки: наслідки ударів РФ по Харківщині
Шестеро поранених, пошкоджені будинки: наслідки ударів РФ по Харківщині
14.11.2024, 09:08
Вночі в Харкові було чутно вибухи: що відомо (доповнюється)
Вночі в Харкові було чутно вибухи: що відомо (доповнюється)
14.11.2024, 07:03
Окупанти вже на лівобережжі Куп’янська, до міста близько кілометра (DeepState)
Окупанти вже на лівобережжі Куп’янська, до міста близько кілометра (DeepState)
14.11.2024, 08:15
Справжня зимова казка: Харків засніжило (фото)
Справжня зимова казка: Харків засніжило (фото)
14.11.2024, 08:51

Новини за темою:

16:51
Удари КАБами та бої: дані Генштабу ЗСУ про Харківщину на 16:00
10:53
Про нову тактику РФ на Куп’янському напрямку розповіли українські захисники
22:55
Один бій йде на півночі Харківщини, п’ять атак ворога вже відбили – Генштаб
10:05
Росіяни в суботу наступали біля Вовчанська і під Куп’янськом – Генштаб
16:24
ЗС РФ скинули на Куп’янськ п’ять КАБів, де тривають бої: дані ГШ на 16:00

Ви читали новину: «РФ била по Харківщині авіабомбами, атакувала 20 разів – Генштаб»; з категорії Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 14 Листопада 2024 в 08:32;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 14 листопада Генштаб ЗСУ поінформував про ситуацію на фронті в Харківській області.".