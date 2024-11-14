Десять раз россияне атаковали на Купянском направлении – Генштаб ВСУ

На Харьковском направлении произошел один бой в районе населенного пункта Глубокое, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Купянском направлении оккупанты десять раз атаковали Силы обороны в районах населенных пунктов Голубовка, Петропавловка, Песчаное, Глушковка, Зеленый Гай, Загрызово, Кругляковка, Першотравневое и Лозовая.