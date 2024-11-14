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Десять раз россияне атаковали на Купянском направлении – Генштаб ВСУ

Общество 17:01   14.11.2024
Виктория Яковенко
Десять раз россияне атаковали на Купянском направлении – Генштаб ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

На Харьковском направлении произошел один бой в районе населенного пункта Глубокое, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Купянском направлении оккупанты десять раз атаковали Силы обороны в районах населенных пунктов Голубовка, Петропавловка, Песчаное, Глушковка, Зеленый Гай, Загрызово, Кругляковка, Першотравневое и Лозовая.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 14 ноября 2024 в 17:01;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении произошел один бой в районе населенного пункта Глубокое, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.".