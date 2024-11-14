Десять разів росіяни атакували на Куп’янському напрямку – Генштаб ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ
На Харківському напрямку відбувся один бій в районі населеного пункту Глибоке, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.
На Куп’янському напрямку окупанти десять разів атакували Сили оборони в районах Голубівки, Петропавлівки, Піщаного, Глушківки, Зеленого Гаю, Загризового, Кругляківки, Першотравневого та Лозової.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: атаки, генштаб, ЗСУ, Купянское, направлення, харьковское;
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Листопада 2024 в 17:01;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку відбувся один бій в районі населеного пункту Глибоке, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.".