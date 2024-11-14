Десять разів росіяни атакували на Куп’янському напрямку – Генштаб ЗСУ

На Харківському напрямку відбувся один бій в районі населеного пункту Глибоке, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Куп’янському напрямку окупанти десять разів атакували Сили оборони в районах Голубівки, Петропавлівки, Піщаного, Глушківки, Зеленого Гаю, Загризового, Кругляківки, Першотравневого та Лозової.