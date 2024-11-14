Live
  • Чт 14.11.2024
  • Харків  +1°С
  • USD 41.34
  • EUR 43.95

Десять разів росіяни атакували на Куп’янському напрямку – Генштаб ЗСУ

Суспільство 17:01   14.11.2024
Вікторія Яковенко
Десять разів росіяни атакували на Куп’янському напрямку – Генштаб ЗСУ Фото: Генштаб ЗСУ

На Харківському напрямку відбувся один бій в районі населеного пункту Глибоке, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Куп’янському напрямку окупанти десять разів атакували Сили оборони в районах Голубівки, Петропавлівки, Піщаного, Глушківки, Зеленого Гаю, Загризового, Кругляківки, Першотравневого та Лозової.

Читайте також: Чи закріпився ворог у Куп’янську: нові дані

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Десять разів росіяни атакували на Куп’янському напрямку – Генштаб ЗСУ
Десять разів росіяни атакували на Куп’янському напрямку – Генштаб ЗСУ
14.11.2024, 17:01
Держбюджет на 2025 рік: як уряд планує підтримати прифронтові громади
Держбюджет на 2025 рік: як уряд планує підтримати прифронтові громади
14.11.2024, 16:55
На Харківщині авто занесло на дорозі: в ДТП постраждали дві людини (фото)
На Харківщині авто занесло на дорозі: в ДТП постраждали дві людини (фото)
14.11.2024, 16:24
Антисанітарія й робота за їжу: фермерку на Харківщині судитимуть (фото)
Антисанітарія й робота за їжу: фермерку на Харківщині судитимуть (фото)
14.11.2024, 15:51
Новини Харкова — головне за 14.11: прорив РФ до Куп’янська, вирок Одарченку
Новини Харкова — головне за 14.11: прорив РФ до Куп’янська, вирок Одарченку
14.11.2024, 17:05
Чотири дитини загинули в пожежі під Харковом: з будинку врятували кота (фото)
Чотири дитини загинули в пожежі під Харковом: з будинку врятували кота (фото)
14.11.2024, 12:33

Новини за темою:

13:08
Терехов про особливість БпЛА «Молния-1» і руйнування з початку тижня (відео)
08:32
РФ била по Харківщині авіабомбами, атакувала 20 разів – Генштаб
16:51
Удари КАБами та бої: дані Генштабу ЗСУ про Харківщину на 16:00
10:53
Про нову тактику РФ на Куп’янському напрямку розповіли українські захисники
22:55
Один бій йде на півночі Харківщини, п’ять атак ворога вже відбили – Генштаб

Ви читали новину: «Десять разів росіяни атакували на Куп’янському напрямку – Генштаб ЗСУ»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 14 Листопада 2024 в 17:01;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку відбувся один бій в районі населеного пункту Глибоке, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.".