ОТГВ «Харьков»: ситуация на Харьковском направлении сложная, РФ атакует
Фото: Генштаб ВСУ
В течение суток российские оккупанты 437 раз обстреляли позиции украинских защитников, написали в утренней сводке в ОТГВ «Харьков».
«За прошедшие сутки враг восемь раз проводил наступательные и штурмовые действия в районах Волчанска и Высокой Яруги. Российские оккупанты нанесли 3 авиаудара с использованием 7 КАБов, а также 52 удара дронами-камикадзе», – отметили в ВСУ.
За сутки украинские военные ликвидировали 113 бойцов ВС РФ: 26 убитых, 87 раненых. Также на Харьковском направлении враг потерял 80 единиц вооружения и военной техники: два танка, пять артсистем, десять авто, 54 БПЛА. Кроме того, ВСУ уничтожили 102 укрытия, три места для хранения боеприпасов.
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- Категории: Украина, Харьков; Теги: ВСУ, наступ, наступление, обстрелы, Харьковское направление;
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- • Дата публикации материала: 14 ноября 2024 в 11:15;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток российские оккупанты 437 раз обстреляли позиции украинских защитников, написали в утренней сводке в ОТГВ «Харьков».".