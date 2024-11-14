ОТГВ «Харьков»: ситуация на Харьковском направлении сложная, РФ атакует

В течение суток российские оккупанты 437 раз обстреляли позиции украинских защитников, написали в утренней сводке в ОТГВ «Харьков».

«За прошедшие сутки враг восемь раз проводил наступательные и штурмовые действия в районах Волчанска и Высокой Яруги. Российские оккупанты нанесли 3 авиаудара с использованием 7 КАБов, а также 52 удара дронами-камикадзе», – отметили в ВСУ.

За сутки украинские военные ликвидировали 113 бойцов ВС РФ: 26 убитых, 87 раненых. Также на Харьковском направлении враг потерял 80 единиц вооружения и военной техники: два танка, пять артсистем, десять авто, 54 БПЛА. Кроме того, ВСУ уничтожили 102 укрытия, три места для хранения боеприпасов.