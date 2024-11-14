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ОТУВ «Харків»: ситуація на Харківському напрямку складна, РФ атакує

Україна 11:15   14.11.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
ОТУВ «Харків»: ситуація на Харківському напрямку складна, РФ атакує Фото: Генштаб ЗСУ

Протягом доби російські окупанти 437 разів обстріляли позиції українських захисників, написали в ранковому зведенні в ОТУВ “Харків”.

Протягом минулої доби ворог вісім разів проводив наступальні та штурмові дії в районах Вовчанська та Високої Яруги. Російські окупанти завдали 3 авіаудари із використанням 7 КАБів, а також 52 удари дронами-камікадзе“, – зазначили у ВСУ.

За добу українські військові ліквідували 113 бійців ЗС РФ: 26 убитих, 87 поранених. Також на Харківському напрямку ворог втратив 80 одиниць озброєння та військової техніки: два танки, п’ять артсистем, десять авто, 54 БПЛА. Крім того, ЗСУ знищили 102 укриття, три місця для зберігання боєприпасів.

Читайте також: РФ била по Харківщині авіабомбами, атакувала 20 разів – Генштаб

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Листопада 2024 в 11:15;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби російські окупанти 437 разів обстріляли позиції українських захисників, написали в ранковому зведенні в ОТУВ “Харків”.".