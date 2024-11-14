Депутат-беглец из Харькова Одарченко получил 8 лет тюрьмы – САП

Высший антикоррупционный суд 14 ноября вынес приговор харьковскому нардепу Андрею Одарченко по делу о попытке подкупа руководства Минвосстановления.

«Суд учел доказательства, собранные в ходе досудебного расследования детективами НАБУ и прокурорами САП, и признал депутата виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 369 УКУ. По приговору суда нардепу назначили наказание в виде 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности сроком на три года», — сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Этот приговор можно оспорить в течение 30 дней в суде апелляционной инстанции.

В САП отметили: несмотря на то, что судебное разбирательство должно было осуществляться в отсутствие Одарченко, ему предоставили возможность участвовать в заседаниях в режиме онлайн, давать показания и даже выступить в судебных дебатах с последним словом.

Напомним, о задержании нардепа при попытке дать взятку в криптовалюте Bitcoin (около 50 тысяч долларов) главе Госагентства восстановления и развития Мустафе Найему 21 ноября сообщили пресс-службы НАБУ и САП. Как стало известно, речь идет об Андрее Одарченко. В сентябре в «Центре противодействия коррупции» (ГПК) со ссылкой на САП сообщили, что Одарченко сбежал за пределы Украины. После этого Высший антикоррупционный суд объявил его в государственный и международный розыск, сообщало «Суспільне». Также Одарченко отозвали из состава антикоррупционного комитета ВР.