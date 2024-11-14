Live
  • Чт 14.11.2024
  • Харків  +2°С
  • USD 41.34
  • EUR 43.95

Депутат-втікач з Харкова Одарченко отримав 8 років тюрми – САП

Політика 14:40   14.11.2024
Вікторія Яковенко
Депутат-втікач з Харкова Одарченко отримав 8 років тюрми – САП Фото: САП

Вищий антикорупційний суд 14 листопада виніс вирок харківському нардепу Андрію Одарченку в справі про спробу підкупу керівництва Мінвідновлення.

«Суд зважив на докази, зібрані в ході досудового розслідування детективами НАБУ і прокурорами САП, та визнав депутата винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 369 ККУ. За вироком суду нардепу призначено покарання у виді 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна та з позбавленням права обіймати певні посади строком на три роки», – повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Цей вирок можна оскаржити впродовж 30 днів в суді апеляційної інстанції.

У САП зауважили: попри те, що судовий розгляд мав здійснюватись за відсутності Одарченка, йому надали можливість брати участь у засіданнях в режимі онлайн, надавати показання та навіть виступити у судових дебатах з останнім словом.

Нагадаємо, про затримання нардепа при спробі дати хабар у криптовалюті Bitcoin (близько 50 тисяч доларів) голові Держагентства відновлення та розвитку Мустафі Найєму 21 листопада 2023 року повідомили пресслужби НАБУ та САП. Як стало відомо, йдеться про Андрія Одарченка. У вересні в «Центрі протидії корупції» (ЦПК) з посиланням на САП повідомили, що Одарченко втік за межі України. Після цього, Вищий антикорупційний суд оголосив його у державний та міжнародний розшук, повідомляло «Суспільне». Також Одарченка відкликали зі складу антикорупційного комітету ВР.

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Скільки з 1 січня коштуватиме харчування школярів Харкова: ціни
Скільки з 1 січня коштуватиме харчування школярів Харкова: ціни
14.11.2024, 15:18
Депутат-втікач з Харкова Одарченко отримав 8 років тюрми – САП
Депутат-втікач з Харкова Одарченко отримав 8 років тюрми – САП
14.11.2024, 14:40
Новини Харкова — головне за 14.11: прорив РФ до Куп’янська, вирок Одарченку
Новини Харкова — головне за 14.11: прорив РФ до Куп’янська, вирок Одарченку
14.11.2024, 14:45
Робота в Харкові та області: кому готові платити понад 27 тисяч гривень
Робота в Харкові та області: кому готові платити понад 27 тисяч гривень
14.11.2024, 13:41
Чотири дитини загинули в пожежі під Харковом: з будинку врятували кота (фото)
Чотири дитини загинули в пожежі під Харковом: з будинку врятували кота (фото)
14.11.2024, 12:33
Будівництво соцжитла обговорив мер Харкова з представниками ЄІБ (фото)
Будівництво соцжитла обговорив мер Харкова з представниками ЄІБ (фото)
14.11.2024, 14:13

Новини за темою:

18:50
Нардеп-мажоритарник СН від Харкова Куницький втік з України – Вihus.info
14:45
ЦПК: Депутат-втікач з Харкова Одарченко зізнався, що пропонував хабар (допит)
12:13
Харківського нардепа-втікача Одарченка виключили із комітету ВР
12:38
Харківського нардепа, якого оголосили у розшук, виключать з комітету ВР
15:42
Нардеп з Харкова Одарченко, підозрюваний у хабарі, міг втекти за кордон – ЦПК

Ви читали новину: «Депутат-втікач з Харкова Одарченко отримав 8 років тюрми – САП»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 14 Листопада 2024 в 14:40;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вищий антикорупційний суд 14 листопада виніс вирок харківському нардепу Андрію Одарченку в справі про спробу підкупу керівництва Мінвідновлення.".