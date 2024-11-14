Депутат-втікач з Харкова Одарченко отримав 8 років тюрми – САП
Вищий антикорупційний суд 14 листопада виніс вирок харківському нардепу Андрію Одарченку в справі про спробу підкупу керівництва Мінвідновлення.
«Суд зважив на докази, зібрані в ході досудового розслідування детективами НАБУ і прокурорами САП, та визнав депутата винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 369 ККУ. За вироком суду нардепу призначено покарання у виді 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна та з позбавленням права обіймати певні посади строком на три роки», – повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.
Цей вирок можна оскаржити впродовж 30 днів в суді апеляційної інстанції.
У САП зауважили: попри те, що судовий розгляд мав здійснюватись за відсутності Одарченка, йому надали можливість брати участь у засіданнях в режимі онлайн, надавати показання та навіть виступити у судових дебатах з останнім словом.
Нагадаємо, про затримання нардепа при спробі дати хабар у криптовалюті Bitcoin (близько 50 тисяч доларів) голові Держагентства відновлення та розвитку Мустафі Найєму 21 листопада 2023 року повідомили пресслужби НАБУ та САП. Як стало відомо, йдеться про Андрія Одарченка. У вересні в «Центрі протидії корупції» (ЦПК) з посиланням на САП повідомили, що Одарченко втік за межі України. Після цього, Вищий антикорупційний суд оголосив його у державний та міжнародний розшук, повідомляло «Суспільне». Також Одарченка відкликали зі складу антикорупційного комітету ВР.
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- Категорії: Політика, Харків; Теги: нардеп, одарченко, приговор, суд;
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Листопада 2024 в 14:40;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вищий антикорупційний суд 14 листопада виніс вирок харківському нардепу Андрію Одарченку в справі про спробу підкупу керівництва Мінвідновлення.".