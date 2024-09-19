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Харьковского нардепа Одарченко объявили в международный розыск

Политика 09:31   19.09.2024
Оксана Горун
Харьковского нардепа Одарченко объявили в международный розыск

Высший антикоррупционный суд объявил в государственный и международный розыск нардепа от «Слуги народа» Андрея Одарченко, сообщило «Суспільне».

«18 сентября 2024 указанное лицо не явилось в судебное заседание. О причинах неявки нардеп суду и прокурору не сообщил. Защитники обвиняемого также не смогли сообщить суду о месте нахождения их подзащитного и отмечают отсутствие связи с ним. Учитывая это, прокурор в суде инициировал вопрос взыскания в доход государства залога, определенного в качестве меры пресечения нардепу, наложения на него денежного взыскания, а также объявления его в розыск. Ходатайства по взысканию залога и изменению меры пресечения на более строгую будут рассмотрены 23 сентября 2024 года», — сообщила пресс-служба НАБУ.

Накануне Одарченко не явился на заседание суда по своему делу. Об этом сообщил Центр противодействия коррупции. Судят Одарченко по подозрению в попытке дать взятку главе госагентства восстановления Мустафе Найему. 18 сентября прокурор САП предположила, что депутат покинул территорию Украины, выехав через Закарпатскую область. Там у Одарченко якобы были тесные отношения с руководителем ОВА Виктором Микитой, которого только назначили заместителем главы Офиса президента. Прокуроры внесли ходатайство о взыскании залога, который внес Одарченко, и объявлении его в международный розыск. Но защитники нардепа заявили, что причины его отсутствия могут быть уважительными. Ходатайство прокуроров Высший антикоррупционный суд решил рассмотреть 19 сентября, что и сделал.

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Напомним, о задержании нардепа при попытке дать взятку в криптовалюте Bitcoin (около 50 тысяч долларов) главе Госагентства восстановления и развития Мустафе Найему 21 ноября сообщили пресс-службы НАБУ и САП. Как стало известно, речь идет об Андрее Одарченко. 22 ноября ВАКС избрал нардепу меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца и при этом определил залог в 15 миллионов гривен. За Одарченко внесли указанную сумму и он вышел из СИЗО, поэтому на него «возложены соответствующие процессуальные обязанности». Позже защита Одарченко попыталась обжаловать меру пресечения, однако АП ВАКС отказала в удовлетворении апелляционной жалобы.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 19 сентября 2024 в 09:31;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Высший антикоррупционный суд объявил в государственный и международный розыск нардепа от «Слуги народа» Андрея Одарченко, сообщило «Суспільне»".