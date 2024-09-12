В Киеве мужчина заявил, что его ударил нардеп от Харькова Куницкий с мороженым

В Киеве мужчина заявил, что его ударил народный депутат от Харькова Александр Куницкий. Правоохранители проверяют эту информацию.

Несколько видео опубликовали в Telegram-каналах. На них Куницкий не проявляет агрессии и ест мороженое, а мужчина, ведущий съемку, предлагает нардепу «ударить еще раз».

«Я ехал на самокате, увидел медийную персону, — рассказал автор видео сотруднику полиции на месте событий. — Мне захотелось с ней поговорить. Начал разговаривать с этим человеком, снимая на камеру. Он не возражал, вел со мной беседу. Предложил мне поесть мороженого. Я отказался, потому что не было еще одной ложечки. Потом я пошел на самокате дальше, а он меня взял и ногой толкнул со спины».

Видео: koshelnik_tv

Видео: koshelnik_tv

В полиции Киева уже проинформировали, что выясняют обстоятельства происшествия с участием нардепа в центре столицы.

«В Печерское управление полиции поступило сообщение от мужчины об избиении. Потерпевший отметил, что его ударил народный депутат Украины. Сейчас заявитель находится в управлении полиции, сообщение о происшествии зарегистрировано, проводится проверка», — говорится в публикации.