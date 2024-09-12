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У Києві чоловік заявив, що його вдарив нардеп Куницький із морозивом (відео)

Події 21:59   12.09.2024
Олена Нагорна
У Києві чоловік заявив, що його вдарив нардеп Куницький із морозивом (відео)

У Києві чоловік заявив, що його вдарив народний депутат від Харкова Олександр Куницький. Правоохоронці перевіряють цю інформацію.

Декілька відео опублікували в Telegram-каналах. На них Куницький не виявляє агресії та їсть морозиво, а чоловік, який веде зйомку, пропонує нардепу «вдарити ще раз».

“Я їхав на самокаті, побачив медійну персону, – розповів автор відео працівникові поліції. – Мені захотілося з нею поговорити. Почав розмовляти з цим чоловіком, знімаючи на камеру. Він не заперечував, вів зі мною бесіду. Запропонував мені поїсти морозива. Я відмовився, тому що не було ще однієї ложечки. Потім я пішов на самокаті далі, а він мене взяв і ногою штовхнув зі спини”.

Відео: koshelnik_tv

Відео: koshelnik_tv

У поліції Києва вже поінформували, що з’ясовують обставини події за участю нардепа у центрі столиці.

«До Печерського управління поліції надійшло повідомлення від чоловіка про побиття. Потерпілий зазначив, що його вдарив народний депутат України. Наразі заявник перебуває в управлінні поліції, повідомлення про подію зареєстровано, проводиться перевірка», — йдеться у публікації.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Вересня 2024 в 21:59;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Києві чоловік заявив, що його вдарив народний депутат від Харкова Олександр Куницький. Правоохоронці перевіряють цю інформацію.".