Новое имя бывшему театру Пушкина: Харьковской облсовет соберется на сессию

Очередная сессия Харьковского областного совета назначена на 28 ноября. Традиционно она будет проходить в режиме видеоконференции.

Распоряжение уже подписала глава облсовета Татьяна Егорова-Луценко. На пленарное заседание выносят более сорока вопросов. В частности, о присвоении имени Григория Квитки-Основьяненко Харьковскому академическому драматическому театру (до декабря 2022 носил имя Пушкина).

Депутаты также планируют внести изменения в действующие программы и утвердить новые. Несколько вопросов касаются Госпрома — это предоставление предприятию дополнительных полномочий по передаче в аренду недвижимого имущества и распределение арендной платы. Еще ряд проектов решений касается совместной собственности территориальных громад.

Кроме этого, будут рассматривать увольнение Аллы Григорян с должности директора Волчанского медицинского профессионального колледжа, Константина Землянского — с должности директора Областного дома ребенка №3, Елены Гринишиной — с должности директора Областного противотуберкулезного диспансера №3, Елены Ковалевской — с должности директора Областного детского туберкулезного клинического санатория, Владимира Нестеренко — с должности директора Панютинского психоневрологического интерната, Николая Жупинского — с должности директора Богодуховского психоневрологического интерната.

Директора Областной станции юных туристов Валентину Редину, директора Харьковского организационно-методического центра туризма Валентину Холодок и директора Харьковского профессионального колледжа спортивного профиля Анатолия Попова переназначат на эти же должности.

Досрочно прекращает полномочия депутат облсовета Лариса Орлова.

Напомним, драматический театр в Харькове был переименован в декабре 2022 года. Облсовет с третьей попытки убрал из названия слова «русский» и «Пушкина». Писатель и драматург Григорий Квитка-Основьяненко — харьковчанин, внесший значительный личный вклад в развитие науки, образования, культуры, театрального искусства и других сфер общественной жизни Украины. Общественное обсуждение о присвоении театру имени Григория Квитки-Основьяненко состоялось 29 октября в здании Госпрома.