Live
  • Чт 14.11.2024
  • Харків  +1°С
  • USD 41.34
  • EUR 43.95

Нове ім’я колишньому театру Пушкіна: Харківська облрада збереться на сесію

Політика 17:39   14.11.2024
Олена Нагорна
Нове ім’я колишньому театру Пушкіна: Харківська облрада збереться на сесію Фото: Харківська облрада

Чергова сесія Харківської обласної ради призначена на 28 листопада. Традиційно вона проходитиме у режимі відеоконференції.

Розпорядження вже підписала голова облради Тетяна Єгорова-Луценко. На пленарне засідання виносять понад сорок питань. Зокрема, щодо присвоєння імені Григорія Квітки-Основ’яненка Харківському академічному драматичному театру (до грудня 2022 року носив ім’я Пушкіна).

Депутати також планують внести зміни до чинних програм та затвердити нові. Декілька питань стосуються Держпрому – це надання підприємству додаткових повноважень щодо передачі в оренду нерухомого майна та розподіл орендної плати. Ще низка проєктів рішень стосується спільної власності територіальних громад.

Окрім цього, розглядатимуть звільнення Алли Григорян з посади директорки Вовчанського медичного фахового коледжу, Костянтина Землянського – з посади директора Обласного будинку дитини №3, Олени Гринішиної – з посади директорки Обласного протитуберкульозного диспансеру №3, Олени Ковалевської – з посади директорки Обласного дитячого туберкульозного клінічного санаторію, Володимира Нестеренка –  з посади директора Панютинського психоневрологічного інтернату, Миколи Жупинського – з посади директора Богодухівського психоневрологічного інтернату.

Директорку Обласної станції юних туристів Валентину Редіну, директорку Харківського організаційно-методичного центру туризму Валентину Холодок та директора Харківського фахового коледжу спортивного профілю Анатолія Попова перепризначать на ці ж посади.

Достроково припиняє повноваження депутатка облради Лариса Орлова.

Нагадаємо, драматичний театр у Харкові був перейменований у грудні 2022 року. Облрада з третьої спроби прибрала з назви слова «російський» та «Пушкіна». Письменник та драматург Григорій Квітка-Основ’яненко — харків’янин, який зробив значний особистий внесок у розвиток науки, освіти, культури, театрального мистецтва та інших сфер суспільного життя України. Громадське обговорення щодо присвоєння театру імені Григорія Квітки-Основ’яненка відбулось 29 жовтня 2024 року в будівлі Держпрому.

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Вночі ще посніжить: прогноз погоди в Харкові та області на 15 листопада
Вночі ще посніжить: прогноз погоди в Харкові та області на 15 листопада
14.11.2024, 18:38
Харків’янин вступив у ПВК «Вагнер» і вербував містян в агенти РФ – вирок суду
Харків’янин вступив у ПВК «Вагнер» і вербував містян в агенти РФ – вирок суду
14.11.2024, 18:16
Нове ім’я колишньому театру Пушкіна: Харківська облрада збереться на сесію
Нове ім’я колишньому театру Пушкіна: Харківська облрада збереться на сесію
14.11.2024, 17:39
Новини Харкова — головне за 14.11: прорив РФ до Куп’янська, вирок Одарченку
Новини Харкова — головне за 14.11: прорив РФ до Куп’янська, вирок Одарченку
14.11.2024, 17:05
Держбюджет на 2025 рік: як уряд планує підтримати прифронтові громади
Держбюджет на 2025 рік: як уряд планує підтримати прифронтові громади
14.11.2024, 16:55
Десять разів росіяни атакували на Куп’янському напрямку – Генштаб ЗСУ
Десять разів росіяни атакували на Куп’янському напрямку – Генштаб ЗСУ
14.11.2024, 17:01

Новини за темою:

16:53
Замість Пушкіна – Квітки-Основ’яненка: драмтеатр у Харкові отримає нову назву

Ви читали новину: «Нове ім’я колишньому театру Пушкіна: Харківська облрада збереться на сесію»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 14 Листопада 2024 в 17:39;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чергова сесія Харківської обласної ради призначена на 28 листопада. Традиційно вона проходитиме у режимі відеоконференції.".