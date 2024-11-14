Нове ім’я колишньому театру Пушкіна: Харківська облрада збереться на сесію

Чергова сесія Харківської обласної ради призначена на 28 листопада. Традиційно вона проходитиме у режимі відеоконференції.

Розпорядження вже підписала голова облради Тетяна Єгорова-Луценко. На пленарне засідання виносять понад сорок питань. Зокрема, щодо присвоєння імені Григорія Квітки-Основ’яненка Харківському академічному драматичному театру (до грудня 2022 року носив ім’я Пушкіна).

Депутати також планують внести зміни до чинних програм та затвердити нові. Декілька питань стосуються Держпрому – це надання підприємству додаткових повноважень щодо передачі в оренду нерухомого майна та розподіл орендної плати. Ще низка проєктів рішень стосується спільної власності територіальних громад.

Окрім цього, розглядатимуть звільнення Алли Григорян з посади директорки Вовчанського медичного фахового коледжу, Костянтина Землянського – з посади директора Обласного будинку дитини №3, Олени Гринішиної – з посади директорки Обласного протитуберкульозного диспансеру №3, Олени Ковалевської – з посади директорки Обласного дитячого туберкульозного клінічного санаторію, Володимира Нестеренка – з посади директора Панютинського психоневрологічного інтернату, Миколи Жупинського – з посади директора Богодухівського психоневрологічного інтернату.

Директорку Обласної станції юних туристів Валентину Редіну, директорку Харківського організаційно-методичного центру туризму Валентину Холодок та директора Харківського фахового коледжу спортивного профілю Анатолія Попова перепризначать на ці ж посади.

Достроково припиняє повноваження депутатка облради Лариса Орлова.

Нагадаємо, драматичний театр у Харкові був перейменований у грудні 2022 року. Облрада з третьої спроби прибрала з назви слова «російський» та «Пушкіна». Письменник та драматург Григорій Квітка-Основ’яненко — харків’янин, який зробив значний особистий внесок у розвиток науки, освіти, культури, театрального мистецтва та інших сфер суспільного життя України. Громадське обговорення щодо присвоєння театру імені Григорія Квітки-Основ’яненка відбулось 29 жовтня 2024 року в будівлі Держпрому.