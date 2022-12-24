Театр Пушкіна в Харкові перейменували
Харківська облрада з третьої спроби перемогла слова “російський” та “Пушкіна” у назві Харківського театру.
Про це повідомила депутатка Харківської облради Галина Куц, яка активно просувала перейменування театру.
“Звершилося! Нарешті театр Пушкіна в Харкові перейменований. Тепер у назві театру немає ні слова “російський”, ні слова “Пушкін”, – написала Куц у Фейсбуці.
Підтриманий депутатами проєкт рішення передбачає позбавити театр слова “російський” та імені Пушкіна. Зазначимо, що це вже третя спроба перейменувати театр. Вперше для цього не вистачило голосів, а представники “Блоку Кернеса” цитували на сесії “Я помню чудное мгновенье”. Друга завершилася тим, що проєкт рішення то з’являвся на порядку денному сесії, то зникав із нього. У результаті з голосування проєкт зняли – голова облради зазначила, що так вирішили, “щоб уникнути судових спорів” . Після цього громадськість та діячі культури та мистецтва Харкова написали відкритий лист Президенту України Володимиру Зеленському, де поскаржилися на депутатів.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Грудня 2022 в 11:47;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківська облрада з третьої спроби перемогла слова “російський” та “Пушкіна” у назві Харківського театру".