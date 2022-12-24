Театр Пушкіна в Харкові перейменували

Харківська облрада з третьої спроби перемогла слова “російський” та “Пушкіна” у назві Харківського театру.

Про це повідомила депутатка Харківської облради Галина Куц, яка активно просувала перейменування театру.

“Звершилося! Нарешті театр Пушкіна в Харкові перейменований. Тепер у назві театру немає ні слова “російський”, ні слова “Пушкін”, – написала Куц у Фейсбуці.

Підтриманий депутатами проєкт рішення передбачає позбавити театр слова “російський” та імені Пушкіна. Зазначимо, що це вже третя спроба перейменувати театр. Вперше для цього не вистачило голосів, а представники “Блоку Кернеса” цитували на сесії “Я помню чудное мгновенье”. Друга завершилася тим, що проєкт рішення то з’являвся на порядку денному сесії, то зникав із нього. У результаті з голосування проєкт зняли – голова облради зазначила, що так вирішили, “щоб уникнути судових спорів” . Після цього громадськість та діячі культури та мистецтва Харкова написали відкритий лист Президенту України Володимиру Зеленському, де поскаржилися на депутатів.