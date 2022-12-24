Театр Пушкина в Харькове переименовали

Харьковский облсовет с третьей попытки победил слова «русский» и «Пушкина» в названии Харьковского театра.

Об этом сообщила депутат Харьковского облсовета Галина Куц, которая активно продвигала переименование театра.

«Свершилось! Наконец-то театр Пушкина в Харькове переименован. Теперь в названии театра нет ни слова «русский», ни слова «Пушкин», — написала Куц в facebook.

Поддержанный депутатами проект решения предполагает избавить театр от слова «русский» и имени Пушкина. Первый раз для этого не хватило голосов, а представители «Блока Кернеса» цитировали на сессии «Я помню чудное мгновенье». Вторая попытка завершилась тем, что проект решения то появлялся в повестке сессии, то исчезал из нее. В итоге с голосования проект сняли — глава облсовета отметила, что так решили, «чтобы избежать судебных споров». После этого общественность и деятели культуры и искусства Харькова написали открытое письмо Президенту Украины Владимиру Зеленскому, пожаловавшись на депутатов.