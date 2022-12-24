Театр Пушкина в Харькове переименовали
Харьковский облсовет с третьей попытки победил слова «русский» и «Пушкина» в названии Харьковского театра.
Об этом сообщила депутат Харьковского облсовета Галина Куц, которая активно продвигала переименование театра.
«Свершилось! Наконец-то театр Пушкина в Харькове переименован. Теперь в названии театра нет ни слова «русский», ни слова «Пушкин», — написала Куц в facebook.
Поддержанный депутатами проект решения предполагает избавить театр от слова «русский» и имени Пушкина. Первый раз для этого не хватило голосов, а представители «Блока Кернеса» цитировали на сессии «Я помню чудное мгновенье». Вторая попытка завершилась тем, что проект решения то появлялся в повестке сессии, то исчезал из нее. В итоге с голосования проект сняли — глава облсовета отметила, что так решили, «чтобы избежать судебных споров». После этого общественность и деятели культуры и искусства Харькова написали открытое письмо Президенту Украины Владимиру Зеленскому, пожаловавшись на депутатов.
Новости по теме:
Вы читали новость: «Театр Пушкина в Харькове переименовали»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 24 декабря 2022 в 11:47;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский облсовет с третьей попытки победил слова «русский» и «Пушкина» в названии Харьковского театра".