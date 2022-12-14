Зеленскому пожаловались на депутатов Харьковского облсовета

Деятели культуры и искусства, а также ученые и сотрудники вузов Харькова написали открытое письмо Президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Причиной, которая сподвигла представителей интеллигенции города побеспокоить Верховного Главнокомандующего во время войны, стала бесконечная история переименования харьковского театра имени Пушкина. Открытое письмо к Владимиру Зеленскому опубликовала в facebook руководитель Северо-восточного отдела Украинского института национальной памяти Мария Тахтаулова.

«Несмотря на то, что в Украине с 2014 года идет война с россией, даже несмотря на полномасштабное нападение россии 24.02.2022 года в Харькове властью на разных уровнях неоднократно блокировалось решение убрать из названия Харьковского академического российского драматического театра имени А. С. Пушкина имя поэта и упоминание о государстве-агрессоре (театр является коммунальным учреждением Харьковского областного совета). Позиция депутатского корпуса, по крайней мере большей его части, противоречит политике, проводимой государством в условиях войны», — считают авторы письма.

Они напомнили, что экспертный совет Минкульта определил 10 наиболее распространенных имен российских деятелей, которые рекомендовали к переименованию в украинской топонимике. Александр Пушкин есть этом списке.

«Аргументы, что российская культура остается вне агрессии, что Пушкин является мировым достоянием, создают опасные ловушки для украинцев, стимулируя ложную точку зрения, что против Украины воюет не российский народ, а пропутинские авторитарные власти. Украина долгое время находилась под влиянием имперской российской культуры, маркерами которой в нашем символическом пространстве были, в частности, топонимы и памятники, а инструментами русификации – пророссийские культурные институты. Отказ от российской топонимики, изменение вектора деятельности пророссийских культурных институций не является процессом извращения нашей истории и вытирания памяти. Это скорее наша победа в битве культур – деоккупация нашего культурного пространства и сознания», — приводят аргументы авторы открытого письма Зеленскому.

Они заявили, что позиция большей части депутатов Харьковского облсовета «не ясна». А также персонально сообщили о позиции самой большой фракции совета — «Блока Кернеса — Успешный Харьков», которая дала только один голос «за» при первой попытке переименовать театр в сентябре.

«Стоит отметить, что Пушкин не имеет никакого отношения к Харькову, никогда не посещал наш город, и даже больше вспоминал о нем крайне пренебрежительно, — подчеркнули в тексте обращения к президенту. — Имя Пушкина и его творчество сегодня используются российской пропагандой как идеологическое обоснование войны против Украины, оккупации и попытки аннексии Украинских территорий. Бордами с портретом Пушкина и его цитатой о «русском городе Херсоне» оккупанты завешали улицы этого украинского города во время оккупации».

Подытоживая все аргументы, деятели культуры и науки Харькова заявили, что вопрос переименования театра в Харькове — не локальный, а «вопрос национальной безопасности».

«Ситуация уже вышла за пределы компетенции местного самоуправления и требует внимания на центральном уровне», — отметили авторы письма.

Среди тех, кто подписал документ, — сама Тахтаулова, писатель и волонтер Сергей Жадан, режиссер театра, который все еще носит имя Пушкина, — Ольга Турутя-Прасолова, творческий руководитель харьковского независимого «Театра 19» Игорь Ладенко, главреж Харьковского театра им. Шевченко Степан Пасечник и другие.

Напомним, повторная попытка рассмотреть на сессии Харьковского облсовета вопрос переименования театра им. Пушкина провалилась 3 декабря. После нескольких дней «управленческих мучений» руководство облсовета все же решило убрать проект решения из повестки дня сессии.