Театр Пушкина в Харькове не переименовали, «чтобы не столкнуться с судами»

Вопрос переименования Харьковского академического русского драматического театра имени Пушкина убрали из повестки дня сессии Харьковского облсовета после обращения общественной организации.

Подробности очередного провала уже ставшего скандальным переименования театра в Харькове стали известны из видеозаписи онлайн-заседания сессии Харьковского облсовета.

Вопрос переименования театра Пушкина во время подготовки сессии Харьковского облсовета то появлялся в ее повестке, то исчезал оттуда. К моменту первой попытки собрать облсовет онлайн (1 декабря депутаты так и не смогли «позаседать» из-за отсутствия электричества и интернета) вопрос все же включили в повестку. Однако 3 декабря — на сессии, которая все же состоялась — «за» и «против» Пушкина вновь решили не голосовать. В чем причина, депутатам пояснила глава Харьковского облсовета Татьяна Егорова-Луценко. По ее словам, прямо в период между несостоявшейся и запланированной сессиями в облсовет успела обратиться некая общественная организация «Кругозор. Мотивация». Глава облсовета зачитала обращение, в котором общественники ссылаются на украинское законодательство и просят провести общественные слушания по вопросу, превратившемуся, согласно их же формулировке, «в сплошную проблему».

«С целью окончательного решения данного вопроса просим проект решения относительно переименования театра на рассмотрение ближайшего пленарного заседания сессии областного совета не выносить, а рассмотреть его только после проведения общественного обсуждения и вынести на следующую сессию», — в частности сказано в документе.

Егорова-Луценко объяснила, почему это письмо оказало такое радикальное влияние на руководство облсовета, что из повестки дня убрали уже согласованный профильной комиссией проект решения.

«Проработав это обращение общественной организации, начальник управления правового обеспечения областного совета предоставил докладную записку председателю Харьковского областного совета. Это было вчера. Если кратко: данное обращение общественной организации имеет право быть, но есть определенная коллизия в законе о проведении общественных слушаний в случае отказа или изменения имени физического лица в названии. Чтобы избежать судебных споров и резонансных заявлений, юридическое управление предлагает этот вопрос доработать, решить, будут ли проводиться общественные слушания в связи с обращением общественной организации, или они не необходимы. После этого, когда мы уже будем иметь конечный результат по этому вопросу, на следующей сессии, которая состоится примерно через две недели, данный вопрос уже будет внесен в повестку дня», — отметила глава облсовета.

Обращения нескольких депутатов о том, что вопрос необходимо все же включить в повестку дня сессии, поставили на голосование. Однако большинство его не поддержало — «за» были только 27. Так что театр в Харькове продолжит быть «русской драмой им. Пушкина» минимум до следующей сессии облсовета.