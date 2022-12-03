Театр Пушкина и «Почетные»: глава облсовета прокомментировала решения сессии
На сессии Харьковского облсовета, которая состоялась 3 декабря в режиме видеоконференции, поддержали все 43 решения, которые выносились на пленарное заседание. В нем приняли участие 89 депутатов, сообщила в Facebook председатель облсовета Татьяна Егорова-Луценко.
По ее словам, депутаты одобрили программу от ХОВА и выделили 300 миллионов гривен на дофинансирование деоккупированных громад. Как пояснила Егорова-Луценко, бюджеты этих ОТГ почти пустые, многое разворовано и разрушено.
«Деньги пойдут на зарплаты людям, покупку необходимой техники для работы и т.д.», — написала она.
Глава облсовета прокомментировала лишение звания «Почетный гражданин Харьковской области» Игоря Райнина и Владимира Святаша.
«По сути, не первое, и не последнее решение такого плана. Члены экспертного совета не раз настаивали, что список «Почетных» будет пересматриваться», — заявила Егорова-Луценко.
Вопрос переименования театра Пушкина в Харькове, подчеркнула чиновница, должен быть закрыт до конца года. Напомним, что депутаты не поддержали вынесение такого решения на сегодняшнюю сессию.
«Дала поручение профильным комиссиям пригласить к обсуждению общественность, работников заведения, и рекомендовала провести встречу именно в стенах театра. Нельзя, конечно, осуществлять влияние. Но решение должно быть утверждено правильное: без «русского» и без «Пушкина». Это мое личное мнение», — отметила она.
Депутаты также утвердили решение о вступлении Харьковщины в Ассамблею европейских регионов, и среди перспектив — налаживание партнерских отношений с регионами европейских стран (в состав АЕР входят 300 регионов со всей Европы), реализация проектов и обмен опытом.
Кроме этого, сегодня на сессии стало известно, что Альберт Кононенко, Павел Столбовой и Владимир Святаш («Блок Кернеса — Успешный Харьков!») с 19 октября не являются депутатами областного совета «по народной инициативе». А сын Геннадия Кернеса Кирилл Кернес, которого 6 октября отстранили от руководства фракцией «Блок Кернеса» в облсовете, заявил, что вообще выходит из этой фракции.
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- • Дата публикации материала: 3 декабря 2022 в 18:55;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На сессии Харьковского облсовета, которая состоялась 3 декабря в режиме видеоконференции, поддержали все 43 решения, которые выносились на пленарное заседание. В нем приняли участие 89 депутатов, сообщила в Facebook председатель облсовета Татьяна Егорова-Луценко.".