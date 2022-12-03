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«Наши пути разошлись»: сын Кернеса вышел из Блока Кернеса в облсовете (видео)

Общество 15:06   03.12.2022
Елена Нагорная
«Наши пути разошлись»: сын Кернеса вышел из Блока Кернеса в облсовете (видео)

Сын Геннадия Кернеса Кирилл Кернес, которого 6 октября отстранили от руководства фракцией «Блок Кернеса — Успешный Харьков» в Харьковском областном совете, на сегодняшней сессии заявил, что вообще выходит из этой фракции.

Видео с пленарного заседания, которое происходит онлайн, опубликовала депутат Галина Куц.

«Я решил выйти из фракции «Блок Кернеса — Успешный Харьков». К большому сожалению, к очень большому сожалению, наши пути разошлись. Коллеги перестали быть соратниками, а честь и достоинство для многих из них превратилась в пустой звон. Фракция перестала работать на успех Харьковщины. Ее решения все чаще не имеют ничего общего с развитием громад и защитой их интересов. Обидно, но областная фракция потеряла субъектность и начала откровенно управляться извне. Я пришел в областной совет помогать людям, и в своей депутатской деятельности всегда стремился, чтобы мое голосование, любые решения и действия — были обусловлены соображениями целесообразности, эффективности и максимальной пользы громадам. Будьте уверены, я буду делать это и за пределами фракции, но я никогда не пойду против своей совести и собственных принципов. Я не дам забыть имя моего отца и присвоить посторонним лицам его достижения. С достоинством продолжу дело моего отца, лучшего мэра Харькова Геннадия Кернеса», — заявил Кернес, который присоединился к заседанию.

Видео — Галина Куц

Ранее исключенный из фракции «Блок Кернеса — Успешный Харьков» депутат облсовета Альберт Кононенко заявил, что его не допустили к сессии, а позже вообще удалили из видеоконференции.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Культура, Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 3 декабря 2022 в 15:06;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сын Геннадия Кернеса Кирилл Кернес, которого 6 октября отстранили от руководства фракцией «Блок Кернеса — Успешный Харьков» в Харьковском областном совете, на сегодняшней сессии заявил, что вообще выходит из этой фракции.".