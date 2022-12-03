“Наші шляхи розійшлися”: син Кернеса вийшов із Блоку Кернеса в облраді (відео)

Син Геннадія Кернеса Кирило Кернес, якого 6 жовтня усунули від керівництва фракцією “Блок Кернеса – Успішний Харків” у Харківській обласній раді, на сьогоднішній сесії заявив, що взагалі виходить із цієї фракції.

Відео із пленарного засідання, яке відбувається онлайн, опублікувала депутатка Галина Куц.

“Я вирішив вийти з фракції “Блок Кернеса – Успішний Харків”. На превеликий жаль, на дуже превеликий жаль, наші шляхи розійшлися. Колеги перестали бути соратниками, а честь та гідність для багатьох з них перетворилася на пустий дзвін. Фракція перестала працювати на успіх Харківщини. Її рішення все частіше не мають нічого спільного з розвитком громад та захистом їхніх інтересів. Прикро, але обласна фракція втратила суб’єктність і почала відверто управлятися ззовні. Я прийшов в обласну раду допомагати людям, і у своїй депутатській діяльності завжди прагнув, аби моє голосування, будь-які рішення та дії – були обумовлені міркуванням доцільності, ефективності та максимальної користі громадам. Будьте впевнені, я робитиму це й поза межами фракції, але я ніколи не піду проти своєї совісті та власних принципів. Я не дам забути ім’я мого батька та привласнити стороннім особам його здобутки. З гідністю продовжу справу мого батька, найкращого мера Харкова Геннадія Кернеса”, – заявив Кернес, який приєднався до засідання.

Відео – Галина Куц

Раніше виключений з фракції “Блок Кернеса – Успішний Харків” депутат облради Альберт Кононенко заявив, що його не допустили до сесії, а пізніше взагалі видалили з відеоконференції.