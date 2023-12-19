Терехов ответил на обвинения сына Кернеса в захвате власти в Харькове

Мэр Харькова Игорь Терехов ответил на обвинения экс-депутата Харьковского облсовета Кирилла Кернеса в захвате власти в 2020 году и подделке электронной подписи его отца Геннадия Кернеса в период его болезни перед смертью.

«К сожалению, после того, как ушел из жизни мой друг, я это говорю еще откровенно, Геннадий Адольфович Кернес, я стал секретарем городского совета, и это было решение депутатского корпуса. И не я, а Верховная Рада приняла решение о проведении внеочередных выборов Харьковского городского головы, на которых я одержал победу в первом туре. За меня проголосовали харьковчане. О каком захвате власти должна идти речь?» — ответил Терехов на вопрос журналистки издания Deutsche Welle.

Напомним, 9 декабря 2020 года на первой сессии новоизбранного Харьковского горсовета мэром был признан Геннадий Кернес, который в то время находился на лечении в немецкой клинике «Шарите». Председательствующий сессии, экс-секретарь горсовета Александр Новак объявил, что 9 декабря было получено электронное письмо от Кернеса, в котором тот предлагает на должность секретаря горсовета, исполняющего обязанности мэра на время его отсутствия, первого заместителя городского головы Игоря Терехова. Путем тайного голосования Терехова избрали на эту должность.

Геннадий Кернес скончался от осложнений после заражения коронавирусом в ночь на 17 декабря 2020 года.

На внеочередных выборах мэра Харькова, которые состоялись 31 октября 2021 года, Терехов победил с результатом в 50,66% голосов.