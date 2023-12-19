Терехов відповів на звинувачення сина Кернеса в захопленні влади в Харкові

Мер Харкова Ігор Терехов відповів на звинувачення ексдепутата Харківської облради Кирила Кернеса у захопленні влади у 2020 році та підробці електронного підпису його батька Геннадія Кернеса у період його хвороби перед смертю.

“На жаль, після того, як пішов з життя мій друг, я це кажу ще відверто, Геннадій Адольфович Кернес, я став секретарем міської ради, і це було рішення депутатського корпусу. І не я, а Верховна Рада прийняла рішення щодо проведення позачергових виборів Харківського міського голови, на котрих я здобув перемогу у першому турі. За мене проголосували харків’яни. Про яке захоплення влади має йти мова?” – відповів Терехов на питання журналістки видання Deutsche Welle.

Нагадаємо, 9 грудня 2020 року на першій сесії новообраної Харківської міськради мером було визнано Геннадія Кернеса, який на той час перебував на лікуванні в німецькій клініці “Шаріте”. Головуючий сесії, екссекретар міськради Олександр Новак оголосив, що 9 грудня було отримано електронного листа від Кернеса, в якому той пропонує на посаду секретаря міськради, який виконуватиме обов’язки мера на час його відсутності, першого заступника міського голови Ігоря Терехова. Шляхом таємного голосування Терехова обрали на посаду.

Геннадій Кернес помер від ускладнень після зараження коронавірусом у ніч проти 17 грудня 2020 року.

На позачергових виборах мера Харкова, які відбулися 31 жовтня 2021 року, Терехов переміг із результатом у 50,66% голосів.