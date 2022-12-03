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Райнин и Святаш — больше не Почетные граждане Харьковской области

Общество 16:28   03.12.2022
Елена Нагорная
Райнин и Святаш — больше не Почетные граждане Харьковской области

Депутата Харьковского облсовета Игоря Райнина и экс-депутата Владимира Святаша лишили званий «Почетный гражданин Харьковской области».

На сессии областного совета 3 декабря поддержали это решение, сообщили корреспонденту МГ «Объектив» в пресс-службе облсовета.

Подробности ожидаются позже. Видеозапись сегодняшнего онлайн-заседания обещали предоставить СМИ сегодня.

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Ранее в пресс-службе рассказали, что Альберт Кононенко, Павел Столбовой и Владимир Святаш с 19 октября не являются депутатами областного совета «по народной инициативе». Об этом со ссылкой на сообщение главы партии «Блок Кернеса — Успешный Харьков!» заявила на сессии 3 декабря глава облсовета Татьяна Егорова-Луценко.

Владимир Святаш (отец экс-нардепа Дмитрия Святаша, который по данным украинских силовиков скрывается в РФ и которого Кремль готовил как потенциального гауляйтера Слобожанщины) входил во фракцию «Блок Кернеса — Успешный Харьков» в облсовете. 

В мае в Харьковском облсовете была ликвидирована фракция «ОП-ЗЖ». Экс-глава Администрации президента, бывший руководитель Харьковской ОГА Игорь Райнин был одним из ряда депутатов, который сам заявил о выходе из нее.

Звание «Почетный гражданин Харьковской области» было присвоено Игорю Райнину 6 декабря 2018 года, Владимиру Святашу — 27 февраля 2020 года.

 

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 3 декабря 2022 в 16:28;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Депутата Харьковского облсовета Игоря Райнина и экс-депутата Владимира Святаша лишили званий «Почетный гражданин Харьковской области».".