Райнин и Святаш — больше не Почетные граждане Харьковской области
Депутата Харьковского облсовета Игоря Райнина и экс-депутата Владимира Святаша лишили званий «Почетный гражданин Харьковской области».
На сессии областного совета 3 декабря поддержали это решение, сообщили корреспонденту МГ «Объектив» в пресс-службе облсовета.
Подробности ожидаются позже. Видеозапись сегодняшнего онлайн-заседания обещали предоставить СМИ сегодня.
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Ранее в пресс-службе рассказали, что Альберт Кононенко, Павел Столбовой и Владимир Святаш с 19 октября не являются депутатами областного совета «по народной инициативе». Об этом со ссылкой на сообщение главы партии «Блок Кернеса — Успешный Харьков!» заявила на сессии 3 декабря глава облсовета Татьяна Егорова-Луценко.
Владимир Святаш (отец экс-нардепа Дмитрия Святаша, который по данным украинских силовиков скрывается в РФ и которого Кремль готовил как потенциального гауляйтера Слобожанщины) входил во фракцию «Блок Кернеса — Успешный Харьков» в облсовете.
В мае в Харьковском облсовете была ликвидирована фракция «ОП-ЗЖ». Экс-глава Администрации президента, бывший руководитель Харьковской ОГА Игорь Райнин был одним из ряда депутатов, который сам заявил о выходе из нее.
Звание «Почетный гражданин Харьковской области» было присвоено Игорю Райнину 6 декабря 2018 года, Владимиру Святашу — 27 февраля 2020 года.
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- • Дата публикации материала: 3 декабря 2022 в 16:28;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Депутата Харьковского облсовета Игоря Райнина и экс-депутата Владимира Святаша лишили званий «Почетный гражданин Харьковской области».".