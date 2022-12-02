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Думаю, проголосуют — Терехов о лишении Райнина и Святаша почетного гражданства

Общество 21:22   02.12.2022
Елена Нагорная
Думаю, проголосуют — Терехов о лишении Райнина и Святаша почетного гражданства

Харьковский городской голова Игорь Терехов предположил, что на сессии областного совета поддержат решение о лишении звания «Почетный гражданин Харьковской области» депутатов Игоря Райнина и Владимира Святаша.

В частности, во время пресс-конференции 2 декабря на вопрос журналиста он ответил следующее: «А там есть такой вопрос? Решат депутаты. Думаю, что проголосуют».

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Также Терехов сообщил, что поручил провести «ревизию» Почетных граждан Харькова и отметил, что не знает, где сейчас находится одна из них — бывшая коммунистка и сторонница антимайдана Алла Александровская.

«Я, слава богу, не знаю, где она находится. Я дал поручение. Сейчас мы работаем над некоторыми вещами, что касается инвентаризации, что касается положения», — добавил Терехов.

Напомним, что сессия Харьковского областного совета назначена на субботу, 3 декабря. Ее должны были провести 1 декабря, но отменили. По версии пресс-службы облсовета, по техническим причинам. Однако есть и другая версия – нежелание части депутатов голосовать за дискуссионные идеологические вопросы, в частности, переименование театра им. Пушкина в Харькове и перечень Почетных граждан Харьковской области.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Политика, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 2 декабря 2022 в 21:22;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский городской голова Игорь Терехов предположил, что на сессии областного совета поддержат решение о лишении звания «Почетный гражданин Харьковской области» депутатов Игоря Райнина и Владимира Святаша.".