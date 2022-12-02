Думаю, проголосуют — Терехов о лишении Райнина и Святаша почетного гражданства
Харьковский городской голова Игорь Терехов предположил, что на сессии областного совета поддержат решение о лишении звания «Почетный гражданин Харьковской области» депутатов Игоря Райнина и Владимира Святаша.
В частности, во время пресс-конференции 2 декабря на вопрос журналиста он ответил следующее: «А там есть такой вопрос? Решат депутаты. Думаю, что проголосуют».
Читайте также: Райнина и Святаша хотят лишить звания «Почетный гражданин Харьковской области»
Также Терехов сообщил, что поручил провести «ревизию» Почетных граждан Харькова и отметил, что не знает, где сейчас находится одна из них — бывшая коммунистка и сторонница антимайдана Алла Александровская.
«Я, слава богу, не знаю, где она находится. Я дал поручение. Сейчас мы работаем над некоторыми вещами, что касается инвентаризации, что касается положения», — добавил Терехов.
Напомним, что сессия Харьковского областного совета назначена на субботу, 3 декабря. Ее должны были провести 1 декабря, но отменили. По версии пресс-службы облсовета, по техническим причинам. Однако есть и другая версия – нежелание части депутатов голосовать за дискуссионные идеологические вопросы, в частности, переименование театра им. Пушкина в Харькове и перечень Почетных граждан Харьковской области.
Новости по теме:
Вы читали новость: «Думаю, проголосуют — Терехов о лишении Райнина и Святаша почетного гражданства»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 2 декабря 2022 в 21:22;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский городской голова Игорь Терехов предположил, что на сессии областного совета поддержат решение о лишении звания «Почетный гражданин Харьковской области» депутатов Игоря Райнина и Владимира Святаша.".