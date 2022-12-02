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Терехов припустив, що Райніна та Святаша позбавлять “почесного громадянства”

Політика 21:22   02.12.2022
Олена Нагорна
Терехов припустив, що Райніна та Святаша позбавлять “почесного громадянства”

Харківський міський голова Ігор Терехов припустив, що на сесії обласної ради підтримають рішення щодо позбавлення звання “Почесний громадянин Харківської області” депутатів Ігоря Райніна та Володимира Святаша.

Зокрема під час пресконференції 2 грудня на запитання журналіста він відповів таке: “А там є таке питання? Вирішать депутати. Думаю, що проголосують”.

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Також Терехов повідомив, що доручив провести “ревізію” Почесних громадян Харкова та зазначив, що не знає, де зараз знаходиться одна з них – колишня комуністка та прихильниця антимайдану Алла Александровська.

“Я, дякуючи богу, не знаю, де вона перебуває. Я дав доручення. Зараз ми працюємо над деякими речами, що стосується інвентаризації, що стосується положення”, – додав Терехов.

Нагадаємо, що сесію Харківської обласної ради призначено на суботу, 3 грудня . Її мали провести 1 грудня, але скасували. За версією пресслужби облради, з технічних причин. Проте є й інша версія – небажання частини депутатів голосувати за дискусійні ідеологічні питання, зокрема перейменування театру ім. Пушкіна у Харкові та перелік Почесних громадян Харківської області.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Політика, Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 2 Грудня 2022 в 21:22;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківський міський голова Ігор Терехов припустив, що на сесії обласної ради підтримають рішення щодо позбавлення звання “Почесний громадянин Харківської області” депутатів Ігоря Райніна та Володимира Святаша.".