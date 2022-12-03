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Райнін та Святаш – більше не Почесні громадяни Харківської області

Політика 16:28   03.12.2022
Олена Нагорна
Райнін та Святаш – більше не Почесні громадяни Харківської області

Депутата Харківської облради Ігоря Райніна та ексдепутата Володимира Святаша позбавили звань «Почесний громадянин Харківської області».

На сесії обласної ради 3 грудня підтримали це рішення, повідомили кореспонденту МГ ​​”Об’єктив” у пресслужбі облради.

Подробиці очікуються пізніше. Відеозапис сьогоднішнього онлайн-засідання обіцяли надати ЗМІ сьогодні.

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Раніше у пресслужбі розповіли, що Альберт Кононенко, Павло Столбовий та Володимир Святаш з 19 жовтня не є депутатами обласної ради “за народною ініціативою”. Про це з посиланням на повідомлення голови партії “Блок Кернеса – Успішний Харків!” заявила на сесії 3 грудня голова облради Тетяна Єгорова-Луценко.

Володимир Святаш (батько екснардепа Дмитра Святаша, який, за даними українських силовиків, ховається в РФ і якого Кремль готував як потенційного гауляйтера Слобожанщини) входив до фракції “Блок Кернеса – Успішний Харків!” в облраді.

У травні у Харківській облраді було ліквідовано фракцію “ОП-ЗЖ”. Ексглава Адміністрації президента, колишній керівник Харківської ОДА Ігор Райнін був одним із низки депутатів, який сам заявив про вихід із неї.

Звання “Почесний громадянин Харківської області” було надано Ігорю Райніну 6 грудня 2018 року, Володимиру Святашу – 27 лютого 2020 року.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 3 Грудня 2022 в 16:28;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Депутата Харківської облради Ігоря Райніна та ексдепутата Володимира Святаша позбавили звань «Почесний громадянин Харківської області».".