Трое депутатов Харьковского облсовета отозваны «по народной инициативе»
Альберт Кононенко, Павел Столбовой и Владимир Святаш больше не являются депутатами Харьковского областного совета, однако решение об их исключении не рассматривалось на сессии 3 декабря, а было принято «по народной инициативе», сообщили корреспонденту МГ «Объектив» в пресс-службе облсовета.
По информации пресс-службы, на пленарном заседании глава облсовета Татьяна Егорова-Луценко зачитала следующее: «Есть сообщение от председателя политической партии «Блок Кернеса — Успешный Харьков!» об отзыве депутатов Харьковского областного совета VIII созыва Кононенко Альберта Васильевича, Столбового Павла Ивановича и Святаша Владимира Николаевича по народной инициативе, с 19 октября».
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Напомним, что указанные депутаты были исключены из фракции «Блок Кернеса» в облсовете еще 6 октября. Альберт Кононенко 3 декабря заявил, что его не допустили к сессии, а позже вообще удалили из видеоконференции.
Как сообщалось ранее, Владимира Святаша (отец экс-нардепа Дмитрия Святаша, который по данным украинских силовиков скрывается в РФ и которого Кремль готовил как потенциального гауляйтера Слобожанщины) хотят лишить звания «Почетный гражданин Харьковской области».
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- • Дата публикации материала: 3 декабря 2022 в 15:56;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Альберт Кононенко, Павел Столбовой и Владимир Святаш больше не являются депутатами Харьковского областного совета, однако решение об их исключении не рассматривалось на сессии 3 декабря, а было принято «по народной инициативе».".