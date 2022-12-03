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Трое депутатов Харьковского облсовета отозваны «по народной инициативе»

Общество 15:56   03.12.2022
Елена Нагорная
Трое депутатов Харьковского облсовета отозваны «по народной инициативе»

Альберт Кононенко, Павел Столбовой и Владимир Святаш больше не являются депутатами Харьковского областного совета, однако решение об их исключении не рассматривалось на сессии 3 декабря, а было принято «по народной инициативе», сообщили корреспонденту МГ «Объектив» в пресс-службе облсовета.

По информации пресс-службы, на пленарном заседании глава облсовета Татьяна Егорова-Луценко зачитала следующее: «Есть сообщение от председателя политической партии «Блок Кернеса — Успешный Харьков!» об отзыве депутатов Харьковского областного совета VIII созыва Кононенко Альберта Васильевича, Столбового Павла Ивановича и Святаша Владимира Николаевича по народной инициативе, с 19 октября».

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Напомним, что указанные депутаты были исключены из фракции «Блок Кернеса» в облсовете еще 6 октября. Альберт Кононенко 3 декабря заявил, что его не допустили к сессии, а позже вообще удалили из видеоконференции.

Как сообщалось ранее, Владимира Святаша (отец экс-нардепа Дмитрия Святаша, который по данным украинских силовиков скрывается в РФ и которого Кремль готовил как потенциального гауляйтера Слобожанщины) хотят лишить звания «Почетный гражданин Харьковской области».

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Политика, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 3 декабря 2022 в 15:56;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Альберт Кононенко, Павел Столбовой и Владимир Святаш больше не являются депутатами Харьковского областного совета, однако решение об их исключении не рассматривалось на сессии 3 декабря, а было принято «по народной инициативе».".