Зеленському поскаржилися на депутатів Харківської облради

Діячі культури та мистецтва, а також науковці та співробітники вишів Харкова написали відкритий лист Президенту України Володимиру Зеленському.

Причиною, яка спонукала представників інтелігенції міста потурбувати Верховного Головнокомандувача під час війни стала нескінченна історія перейменування харківського театру імені Пушкіна. Відкритий лист до Володимира Зеленського опублікувала в фейсбуці керівниця Північно-східного відділу Українського інституту національної пам’яті Марія Тахтаулова.

“Попри те, що в Україні з 2014 року триває війна з росією, навіть попри повномасштабний напад росії 24.02.2022 року в Харкові владою на різних рівнях неодноразово блокувалось рішення прибрати з назви Харківського академічного російського драматичного театру імені О. С. Пушкіна ім’я імперського поета та згадку про державу-агресора (театр є комунальним закладом Харківської обласної ради). Позиція депутатського корпусу, принаймні більшої його частини, суперечить політиці, яку проводить держава в умовах війни”, – вважають автори листа.

Вони нагадали, що експертна рада Мінкульту визначила 10 найпоширеніших імен російських діячів, які рекомендували до перейменування в українській топоніміці. Олександр Пушкін є в цьому списку.

“Аргументи, що російська культура залишається поза агресією, що Пушкін є світовим надбанням, створюють небезпечні пастки для українців, стимулюючи хибну точку зору, що проти України воює не російський народ, а пропутінські авторитарні можновладці. Україна тривалий час перебувала під впливом імперської російської культури, маркерами якої в нашому символічному просторі були, зокрема, топоніми та пам’ятники, а інструментами русифікації ‒ проросійські культурні інституції. Відмова від російської топоніміки, зміна вектору діяльності проросійських культурних інституцій не є процесом перекручування нашої історії і витирання пам`яті. Це, радше, наша перемога у битві культур ‒ деокупація нашого культурного простору та свідомості”, – наводять аргументи автори відкритого листа до Зеленського.

Вони заявили, що позиція більшості депутатів Харківської облради “не зрозуміла”. А також персонально повідомили про позицію найбільшої фракції ради – “Блоку Кернеса – Успішний Харків”, яка дала лише один голос “за” при першій спробі перейменувати театр у вересні.

“Варто відзначити, що Пушкін не має жодного відношення до Харкова, ніколи не відвідував наше місто, і навіть більше згадував про нього вкрай зверхньо, ​​- наголосили в тексті звернення до президента. – Ім’я Пушкіна та його творчість сьогодні використовуються російською пропагандою як ідеологічне обґрунтування війни проти України, окупації та спроби анексії Українських територій. Бордами з портретом Пушкіна і його цитатою про “русский город Херсон” окупанти завішали вулиці цього українського міста під час окупації”.

Підсумовуючи всі аргументи, діячі культури та науки Харкова заявили, що питання перейменування театру у Харкові – не локальне, а “питання національної безпеки”.

“Ситуація вже вийшла за межі компетенції місцевого самоврядування та потребує уваги на центральному рівні”, – зазначили автори листа.

Серед тих, хто підписав документ, – сама Тахтаулова, письменник та волонтер Сергій Жадан, режисер театру, який все ще носить ім’я Пушкіна, – Ольга Турутя-Прасолова, творчий керівник харківського незалежного “Театру 19” Ігор Ладенко, головний режисер Харківського театру ім. Шевченка Степан Пасічник та інші.

Нагадаємо, повторна спроба розглянути на сесії Харківської облради питання щодо перейменування театру ім. Пушкіна провалилася 3 грудня. Після кількох днів “управлінських мук” керівництво облради все ж таки вирішило прибрати проєкт рішення з порядку денного сесії.