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Харківський драматичний театр може очолити ексспівробітник ХОВА

Суспільство 10:08   04.10.2023
Оксана Горун
Харківський драматичний театр може очолити ексспівробітник ХОВА Фото: ЛЮК

Колишній начальник управління культури та туризму ХОВА Олег Яцина претендує на посаду директора Харківського академічного драматичного театру (до перейменування театру Пушкіна).

Опубліковано проєкт рішення Харківської облради щодо призначення директора театру.

“На підставі заяви Яцини Олега Анатолійовича, враховуючи висновки та рекомендації постійних комісій обласної ради: з питань молодіжної політики, культури, спорту та туризму; з питань спільної власності територіальних громад області, – обласна рада вирішила: призначити Яцину Олега Анатолійовича на посаду директора комунального закладу “Харківський академічний театр” Харківської обласної ради на умовах контракту на строк, визначений в абзаці 2 частини 7 статті 10 Закону України “Про правовий режим воєнного стану”, – сказано у проєкті документа, який запропонують підтримати депутатам облради на сесії завтра, 5 жовтня.

Олег Яцина – історик за освітою, він кандидат історичних наук. З 2014 до 2020 року очолював управління культури та туризму Харківської облдержадміністрації (ХОВА).

У пояснювальній записці до проєкту рішення облради начальник управління з питань комунальної власності виконкому облради Андрій Гнатушок пояснив, чому кандидата на директора театру пропонують призначити без конкурсу.

Частиною 5 статті 10 Закону України “Про правовий режим воєнного стану” визначено, що в період дії воєнного стану особи призначаються на посади керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки, комунальних підприємств, установ, організацій без конкурсного відбору, обов’язковість якого передбачена законом, на підставі поданої заяви, заповненої особової картки встановленого зразка та документів, що підтверджують наявність у таких осіб громадянства України, освіти та досвіду роботи згідно з вимогами законодавства, встановленими щодо відповідних посад“, — зазначив Гнатушок.

Коли режим воєнного стану буде припинено або скасовано, не пізніше, ніж протягом пів року, на посаду мають оголосити конкурс.

Нагадаємо, Харківський академічний драматичний театр працює без директора ще від часу до повномасштабного вторгнення. У вересні 2021 року депутати облради робили спробу призначити директором театру колишнього вогнеборця та ліквідатора аварії на ЧАЕС Анатолія Винника. Але для цього не вистачило голосів. Обов’язки директора театру наразі виконує Олена Ткаченко.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 4 Жовтня 2023 в 10:08;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Колишній начальник управління культури та туризму ХОВА Олег Яцина претендує на посаду директора Харківського академічного драматичного театру (до перейменування театру Пушкіна)".