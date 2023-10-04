Харьковский драматический театр может возглавить экс-сотрудник ХОВА

Бывший начальник управления культуры и туризма ХОВА Олег Яцына претендует на должность директора Харьковского академического драматического театра (бывшего до переименования театром Пушкина).

Опубликован проект решения Харьковского облсовета о назначении директора театра.

«На основании заявления Яцыны Олега Анатольевича, учитывая выводы и рекомендации постоянных комиссий областного совета: по молодежной политике, культуре, спорту и туризму; по вопросам общей собственности территориальных общин области – областной совет решил: назначить Яцыну Олега Анатольевича на должность директора коммунального заведения «Харьковский академический театр Харьковского областного совета на условиях контракта на срок, определенный в абзаце 2 части 7 статьи 10 Закона Украины «О правовом режиме военного положения», — сказано в проекте документа, который предложат поддержать депутатам облсовета на сессии завтра, 5 октября.

Олег Яцына — историк по образованию, он кандидат исторических наук. С 2014 по 2020 год возглавлял управление культуры и туризма Харьковской облгосадминистрации (ХОВА).

В пояснительной записке к проекту решения облсовета начальник управления по вопросам коммунальной собственности исполкома облсовета Андрей Гнатушок пояснил, почему кандидата в директора театра предлагают назначить без конкурса.

В соответствии со статьей 21 Закона Украины «О культуре» руководители государственных и коммунальных учреждений культуры назначаются на должность путем заключения с ними контракта сроком на пять лет по результатам конкурса.

«Частью 5 статьи 10 Закона Украины «О правовом режиме военного положения» определено, что в период действия военного положения лица назначаются на должности руководителей субъектов государственного сектора экономики, коммунальных предприятий, учреждений, организаций без конкурсного отбора, обязательность которого предусмотрена законом, на основании поданного заявления, заполненной личной карточки установленного образца и документов, подтверждающих наличие у таких лиц гражданства Украины, образования и опыта работы в соответствии с требованиями законодательства, установленными в отношении соответствующих должностей», — отметил Гнатушок.

Когда режим военного положения будет прекращен или отменен, не позже, чем в течение полугода, на должность должны будут объявить конкурс.

Напомним, Харьковский академический драматический театр работает без директора еще со времен до полномасштабного вторжения. В сентябре 2021 года депутаты облсовета предпринимали попытку назначить директором театра бывшего пожарного и ликвидатора аварии на ЧАЭС Анатолия Винника. Но для этого не хватило голосов. Обязанности директора театра сейчас исполняет Елена Ткаченко.