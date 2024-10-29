“Конвульсії пушкіністів” – депутатка облради про удари по Держпрому та Основі
Громадське обговорення щодо присвоєння імені Григорія Квітки-Основ’яненка Харківському академічному драматичному театру (до грудня 2022 носив ім’я Пушкіна) відбулося 29 жовтня у будівлі Держпрому у форматі круглого столу.
В обговоренні взяли участь 33 людини, серед яких театрознавці, філологи, культурологи та краєзнавці. Пропозицію присвоїти театру ім’я Квітки-Основ’яненка підтримали одноголосно, інформує пресслужба Харківської обласної ради.
Як зазначила за підсумками круглого столу на своїй сторінці у фейсбуці депутатка облради Галина Куц, дворічна епопея щодо перейменування колишнього театру Пушкіна у Харкові завершується.
“Якісь конвульсії пушкіністів просто супроводжували цю подію, — пише Куц. — Учора увечері російська авіабомба влучила в Держпром. А громадські слухання саме в Держпромі мали відбуватися. Уночі було влучання російської ракети саме по Основ’янському району. А Квітка ж Основ’яненко, бо Основа – їхній родовий маєток. Тепер село Основа є частиною Харкова і називається Основ’янським районом. Але слухання все одно відбулися. Ми були в Держпромі, в іншому під’їзді, який віддалений від зруйнованої частини будівлі”.
Надалі, згідно з процедурою, питання щодо присвоєння театру імені Квітки-Основ’яненка мають схвалити на сесії облради.
Нагадаємо, драмтеатр перейменували у грудні 2022 року. Харківська облрада з третьої спроби прибрала з назви слова «російський» та «Пушкіна». Письменник та драматург Григорій Квітка-Основ’яненко – харків’янин, який зробив значний особистий внесок у розвиток науки, освіти, культури, театрального мистецтва та інших сфер суспільного життя України.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Жовтня 2024 в 18:48;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Громадське обговорення щодо присвоєння імені Григорія Квітки-Основ’яненка Харківському академічному драматичному театру відбулося у форматі круглого столу".