«Вже думаємо про фінансування» – Синєгубов про відбудову Держпрому в Харкові

Пошкоджену росіянами будівлю Держпрому у Харкові будуть відновлювати. Наразі влада вже проводить перемовини щодо фінансування будівництва.

«Наразі вже думаємо про фінансування на відбудову. У тому числі ми вже доповідали до профільних міністерств, Офісу президента, щодо попередніх кошторисів. Вже є домовленості з ЮНЕСКО. Я думаю, що ми зможемо взяти лідерство у цьому процесі і відновити цю будівлю. Кошти потрібні вже зараз. Ми маємо вже відновлювати, вже зашивати, вставляти вікна. Є різні джерела, не лише ЮНЕСКО, і держбюджет, і недержавні інституції. Вчора проводили перемовини прямо на місці з Говардом Баффеттом. І вже вчора були прийняти конкретні рішення щодо відновлюваних процесів», – сказав голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону.

За даними Харківської міськради, станом на 10:00 внаслідок «прильотів» у Шевченківському та Основ’янському районах пошкоджена 41 будівля, вибито майже 800 вікон у квартирах, ще понад 60 – у місцях загального користування.

Комунальники продовжують усувати наслідки ворожих обстрілів. Зокрема, в Основ’янському районі працівники КП «Харківблагоустрій» прибирають цеглу, металобрухт та інше габаритне сміття. Також фахівці відновлюють електропостачання та перевіряють справність газо-, водомереж, додали в мерії.

Нагадаємо, близько 21:00 28 жовтня росіяни атакували центр Харкова, попередньо, ФАБ-500. Авіаційний боєприпас влучив в один з підʼїздів Держпрому. Відомо, що постраждали дев’ять людей.

Також вибухи лунали у місті близько 02:51. Під ударом був приватний сектор Основ’янського району. Загинули чотири людини. Ще двоє чоловіків зазнали гострої реакції на стрес. Попередньо, російська армія вдарила по місту ФАБ-500 з УМПК.