Новини Харкова – головне за 28.10: вночі «прилетіло» по Харкову, 7 поранених

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

08:08

Внаслідок обстрілу Чугуєва постраждали четверо дітей – Мінаєва

“Сьогодні вночі російські агресори обстріляли касетними боєприпасами мікрорайон Чугуєва з приватною забудовою. В результаті цієї варварської акції маємо численну кількість постраждалих, в тому числі дітей 1, 6, 10 та 12 років. Також наслідками обстрілу є пошкодження житла та майна наших земляків”, – написала міська голова Чугуєва Галина Мінаєва.

07:38

Били з РСЗВ “Торнадо-С”: вночі окупанти обстріляли Чугуєв, є постраждалі

Вибухи в Чугуєві пролунали о 03:17 – росіяни вдарили по Чугуєву з РСЗВ “Торнадо-С”. Як повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов, “прилетіло” по приватному будинку.

“Одне з влучань зафіксували на території приватного домоволодіння у Чугуєві, зруйновано господарчу споруду“, – написав Синєгубов.

Тим часом у ГУ Нацполіції на Харківщині уточнили, що внаслідок “прильоту” є постраждалі.

“По медичну допомогу звернулися двоє цивільних людей. У них гостра реакція на стрес. Також медичної допомоги потребувала родина в іншому домоволодінні. У чоловіка уламкові поранення нижньої кінцівки склом, у жінки та чотирьох дітей — гостра реакція на стрес. Медична допомога надана на місці“, – додали в поліції.

Правоохоронці написали, що на місці обстрілу працюють слідчо-оперативні групи, криміналісти, вибухотехніки. Вони опитують свідків та постраждалих, документують чергові воєнні злочини росіян.

07:17

Вночі РФ вдарила по багатоповерхівці в Харкові, семеро людей постраждали

Про те, що у Харкові пролунала серія вибухів, повідомив о 02:13 мер Ігор Терехов.

Після цього начальник ХОВА Олег Синєгубов закликав мешканців залишатися в укриттях.

Незабаром стало відомо, що ворог ударив по дев’ятиповерхівці в Холодногірському районі. За даними мера, через обстріл у будинку почалася пожежа.

Вже вранці Терехов уточнив, що наразі відомо про сімох постраждалих, серед них – 16-річна дівчина.

На місці досі працюють компетентні служби, волонтери, аварійно-рятувальні роботи продовжуються, додав мер.