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Десять пожеж за добу гасили рятувальники на Харківщині – дані ДСНС

Події 09:58   28.10.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Десять пожеж за добу гасили рятувальники на Харківщині – дані ДСНС

Одна з пожеж виникла через ворожі обстріли регіону, уточнили в ГУ ДСНС України в Харківській області.

“Ввечері ворог вдарив по Харкову керованими авіабомбами. Постраждало 6 цивільних осіб у Салтівському та Шевченківському районах. Зруйновано господарчу споруду, пошкоджено будівлю готелю, 22 приватних, 3 багатоквартирних будинків та 7 авто. Вночі ворог атакував авіабомбами Холодногірський район міста Харкова. Внаслідок удару частково зруйновані квартири на верхньому поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку, вибиті вікна. Поранення отримали 7 людей, з них 1 дитина. Аварійно-рятувальні роботи тривають”, – написали рятувальники.

Крім того, близько 03:30 внаслідок обстрілу спалахнула господарська споруда в Чугуєві. Наразі рятувальники вже ліквідували загоряння. Також піротехніки ДСНС вилучили та знешкодили три одиниці вибухонебезпечних предметів.

Читайте також: Постраждали 5 дітей: ДСНС про наслідки нічних обстрілів Харківщини (відео)

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Жовтня 2024 в 09:58;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Одна з пожеж виникла через ворожі обстріли регіону, уточнили в ГУ ДСНС України в Харківській області.".