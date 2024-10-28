Десять пожеж за добу гасили рятувальники на Харківщині – дані ДСНС
Одна з пожеж виникла через ворожі обстріли регіону, уточнили в ГУ ДСНС України в Харківській області.
“Ввечері ворог вдарив по Харкову керованими авіабомбами. Постраждало 6 цивільних осіб у Салтівському та Шевченківському районах. Зруйновано господарчу споруду, пошкоджено будівлю готелю, 22 приватних, 3 багатоквартирних будинків та 7 авто. Вночі ворог атакував авіабомбами Холодногірський район міста Харкова. Внаслідок удару частково зруйновані квартири на верхньому поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку, вибиті вікна. Поранення отримали 7 людей, з них 1 дитина. Аварійно-рятувальні роботи тривають”, – написали рятувальники.
Крім того, близько 03:30 внаслідок обстрілу спалахнула господарська споруда в Чугуєві. Наразі рятувальники вже ліквідували загоряння. Також піротехніки ДСНС вилучили та знешкодили три одиниці вибухонебезпечних предметів.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: ГСЧС, обстріли, пожежа;
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Жовтня 2024 в 09:58;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Одна з пожеж виникла через ворожі обстріли регіону, уточнили в ГУ ДСНС України в Харківській області.".