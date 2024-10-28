Десять пожеж за добу гасили рятувальники на Харківщині – дані ДСНС

Одна з пожеж виникла через ворожі обстріли регіону, уточнили в ГУ ДСНС України в Харківській області.

“Ввечері ворог вдарив по Харкову керованими авіабомбами. Постраждало 6 цивільних осіб у Салтівському та Шевченківському районах. Зруйновано господарчу споруду, пошкоджено будівлю готелю, 22 приватних, 3 багатоквартирних будинків та 7 авто. Вночі ворог атакував авіабомбами Холодногірський район міста Харкова. Внаслідок удару частково зруйновані квартири на верхньому поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку, вибиті вікна. Поранення отримали 7 людей, з них 1 дитина. Аварійно-рятувальні роботи тривають”, – написали рятувальники.

Крім того, близько 03:30 внаслідок обстрілу спалахнула господарська споруда в Чугуєві. Наразі рятувальники вже ліквідували загоряння. Також піротехніки ДСНС вилучили та знешкодили три одиниці вибухонебезпечних предметів.