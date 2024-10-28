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Десять пожаров за сутки тушили спасатели на Харьковщине – данные ГСЧС

Происшествия 09:58   28.10.2024
Николь Костенко-Лагутина
Десять пожаров за сутки тушили спасатели на Харьковщине – данные ГСЧС

Один из пожаров возник из-за вражеских обстрелов региона, уточнили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

«Вечером враг ударил по Харькову управляемыми авиабомбами. Пострадали 6 гражданских лиц в Салтовском и Шевченковском районе. Разрушено хозяйственное сооружение, повреждено здание гостиницы, 22 частных, 3 многоквартирных дома и 7 авто. Ночью враг атаковал авиабомбами Холодногорский район города Харькова. В результате удара частично разрушены квартиры на верхнем этаже девятиэтажного жилого дома, выбиты окна. Ранения получили 7 человек, из них 1 ребенок. Аварийно-спасательные работы продолжаются», – написали спасатели.

Кроме того, около 03:30 вследствие обстрела загорелась хозпостройка в Чугуеве. На данный момент спасатели уже ликвидировали возгорание. Также пиротехники ГСЧС изъяли и обезвредили три единицы взрывоопасных предметов.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 28 октября 2024 в 09:58;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Один из пожаров возник из-за вражеских обстрелов региона, уточнили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.".