Харків частково був без світла через удар РФ: електропостачання відновили
Енергетики повернули світло споживачам, які були знеструмлені через обстріл Шевченківського та Салтівського районів Харкова увечері 27 жовтня.
Як повідомили в АТ «Харківобленерго», у Шевченківському районі без світла були 260 приватних будинків. Там уламки обірвали мережеві дроти ПЛ 0,4 кВ, а також були пошкоджені відгалуження до житлових будинків і електроопори.
«Точкові знеструмлення через пошкодження приладів обліку будуть усунені найближчим часом», – зазначив начальник Північного РЕМ Ігор Диряєв.
Внаслідок «прильоту» в Салтівському районі постраждала повітряна лінія 0,4 кВ, додали енергетики. Були знеструмлені п’ять одноповерхових, десять двоповерхових та один триповерховий будинки. Без світла залишилися 57 споживачів. Наразі усі вони заживлені.
Читайте також: Двома ФАБ з УМПК вдарили по Харкову: прокуратура показала наслідки (відео)
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: запитаны, рф, світло, удар, Харків, Харьковоблэнерго;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Харків частково був без світла через удар РФ: електропостачання відновили»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 28 Жовтня 2024 в 14:53;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Енергетики повернули світло споживачам, які були знеструмлені через обстріл Шевченківського та Салтівського районів Харкова увечері 27 жовтня.".