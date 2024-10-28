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Харків частково був без світла через удар РФ: електропостачання відновили

Суспільство 14:53   28.10.2024
Вікторія Яковенко
Харків частково був без світла через удар РФ: електропостачання відновили Фото: АТ “Харківобленерго”

Енергетики повернули світло споживачам, які були знеструмлені через обстріл Шевченківського та Салтівського районів Харкова увечері 27 жовтня.

Як повідомили в АТ «Харківобленерго», у Шевченківському районі без світла були 260 приватних будинків. Там уламки обірвали мережеві дроти ПЛ 0,4 кВ, а також були пошкоджені відгалуження до житлових будинків і електроопори.

«Точкові знеструмлення через пошкодження приладів обліку будуть усунені найближчим часом», – зазначив начальник Північного РЕМ Ігор Диряєв.

Внаслідок «прильоту» в Салтівському районі постраждала повітряна лінія 0,4 кВ, додали енергетики. Були знеструмлені п’ять одноповерхових, десять двоповерхових та один триповерховий будинки. Без світла залишилися 57 споживачів. Наразі усі вони заживлені.

свет вернули харьковчанам
Фото: АТ “Харківобленерго”
свет вернули харьковчанам
Фото: АТ “Харківобленерго”
свет вернули харьковчанам
Фото: АТ “Харківобленерго”

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Жовтня 2024 в 14:53;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Енергетики повернули світло споживачам, які були знеструмлені через обстріл Шевченківського та Салтівського районів Харкова увечері 27 жовтня.".