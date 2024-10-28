Харків частково був без світла через удар РФ: електропостачання відновили

Енергетики повернули світло споживачам, які були знеструмлені через обстріл Шевченківського та Салтівського районів Харкова увечері 27 жовтня.

Як повідомили в АТ «Харківобленерго», у Шевченківському районі без світла були 260 приватних будинків. Там уламки обірвали мережеві дроти ПЛ 0,4 кВ, а також були пошкоджені відгалуження до житлових будинків і електроопори.

«Точкові знеструмлення через пошкодження приладів обліку будуть усунені найближчим часом», – зазначив начальник Північного РЕМ Ігор Диряєв.

Внаслідок «прильоту» в Салтівському районі постраждала повітряна лінія 0,4 кВ, додали енергетики. Були знеструмлені п’ять одноповерхових, десять двоповерхових та один триповерховий будинки. Без світла залишилися 57 споживачів. Наразі усі вони заживлені.