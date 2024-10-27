Двома ФАБ з УМПК вдарили по Харкову: прокуратура показала наслідки (відео)

Наслідки обстрілу Салтівського та Шевченківського районів Харкова ввечері 27 жовтня показала обласна прокуратура.

За даними речника відомства Дмитра Чубенка, о 20:35 авіація РФ завдала двох ударів по місту, попередньо, ФАБ з УМПК із району міста Строїтель Бєлгородської області. Наразі відомо про шістьох постраждалих.

У Салтівському районі влучання зафіксували у приватному секторі. Гострої реакції на стрес зазнали чоловіки 65 та 75 років, а також 76-річна жінка. Пошкоджений 21 приватний будинок, п’ять багатоповерхівок, два гаражі та чотири автівки.

У Шевченківському районі бомба також впала у приватній забудові. Поранення рук склом отримали 61-річний чоловік та 75-річна жінка, їх ушпиталили. Ще одна жінка 62 років зазнала гострої реакції на стрес. Пошкоджені п’ять приватних будинків.