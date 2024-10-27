Двумя ФАБ с УМПК ударили по Харькову: прокуратура показала последствия (видео)
Последствия обстрелов Салтовского и Шевченковского районов Харькова вечером 27 октября показала областная прокуратура.
По данным пресс-секретаря ведомства Дмитрия Чубенко, в 20:35 авиация РФ нанесла два удара по городу, предварительно, ФАБ с УМПК из района города Строитель Белгородской области. На данный момент известно о шестерых пострадавших.
В Салтовском районе попадание зафиксировали в частном секторе. Острую реакцию на стресс испытали мужчины 65 и 75 лет, а также 76-летняя женщина. Поврежден 21 частный дом, пять многоэтажек, два гаража и четыре автомобиля.
В Шевченковском районе бомба также упала в частной застройке. Ранения рук стеклом получили 61-летний мужчина и 75-летняя женщина, их госпитализировали. Еще одна женщина 62 лет испытала острую реакцию на стресс. Повреждены пять частных домов.
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- Категории: Происшествия, Репортаж, Харьков; Теги: взрывы, прилет, Харьков, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публикации материала: 27 октября 2024 в 23:58;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Последствия обстрелов Салтовского и Шевченковского районов Харькова вечером 27 октября показала областная прокуратура.".