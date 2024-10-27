Двумя ФАБ с УМПК ударили по Харькову: прокуратура показала последствия (видео)

Последствия обстрелов Салтовского и Шевченковского районов Харькова вечером 27 октября показала областная прокуратура.

По данным пресс-секретаря ведомства Дмитрия Чубенко, в 20:35 авиация РФ нанесла два удара по городу, предварительно, ФАБ с УМПК из района города Строитель Белгородской области. На данный момент известно о шестерых пострадавших.

В Салтовском районе попадание зафиксировали в частном секторе. Острую реакцию на стресс испытали мужчины 65 и 75 лет, а также 76-летняя женщина. Поврежден 21 частный дом, пять многоэтажек, два гаража и четыре автомобиля.

В Шевченковском районе бомба также упала в частной застройке. Ранения рук стеклом получили 61-летний мужчина и 75-летняя женщина, их госпитализировали. Еще одна женщина 62 лет испытала острую реакцию на стресс. Повреждены пять частных домов.