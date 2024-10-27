Вибухи в Харкові: КАБи впали у трьох районах, є дві постраждалі (доповнюється)
Чотири ворожі КАБи, за попередніми даними, поцілили по трьох районах Харкова: Шевченківському, Київському та Салтівському. Дві жінки постраждали в Шевченківському та Салтівському районах.
Доповнено о 21:25. Стало відомо, що в Шевченківському районі також постраждала жінка.
Доповнено о 21:15. У Шевченківському районі пошкоджені приватні будинки.
Одне з влучань було в землю. Пошкоджена господарська споруда.
Доповнено о 21:02. У Салтівському районі внаслідок «прильоту» пошкоджений приватний будинок, постраждала жінка.
Доповнено о 20:50. Чотири влучання зафіксували у Шевченківському, Київському та Салтівському районах. Щодо постраждалих та руйнувань інформація уточнюється, пише мер Ігор Терехов.
На цю хвилину викликів щодо постраждалих не надходило, інформує начальник ХОВА Олег Синєгубов.
20:42. Декілька вибухів було чутно в Харкові після 20:35. Про КАБи у напрямку міста попереджало командування Повітряних сил ЗСУ.
Те, що Харків атакують авіабомбами, підтверджує мер Ігор Терехов.
Начальник ХОВА Олег Синєгубов закликає бути в укриттях.
Читайте також: Війська РФ активно йшли на позиції оборонців на Куп’янському напрямку – ГШ
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: Ігор Терехов, вибух, кабы, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Вибухи в Харкові: КАБи впали у трьох районах, є дві постраждалі (доповнюється)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 27 Жовтня 2024 в 21:25;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чотири ворожі КАБи, за попередніми даними, поцілили по трьох районах Харкова: Шевченківському, Київському та Салтівському".