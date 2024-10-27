Вибухи в Харкові: КАБи впали у трьох районах, є дві постраждалі (доповнюється)

Чотири ворожі КАБи, за попередніми даними, поцілили по трьох районах Харкова: Шевченківському, Київському та Салтівському. Дві жінки постраждали в Шевченківському та Салтівському районах.

Доповнено о 21:25. Стало відомо, що в Шевченківському районі також постраждала жінка.

Доповнено о 21:15. У Шевченківському районі пошкоджені приватні будинки.

Одне з влучань було в землю. Пошкоджена господарська споруда.

Доповнено о 21:02. У Салтівському районі внаслідок «прильоту» пошкоджений приватний будинок, постраждала жінка.

Доповнено о 20:50. Чотири влучання зафіксували у Шевченківському, Київському та Салтівському районах. Щодо постраждалих та руйнувань інформація уточнюється, пише мер Ігор Терехов.

На цю хвилину викликів щодо постраждалих не надходило, інформує начальник ХОВА Олег Синєгубов.

20:42. Декілька вибухів було чутно в Харкові після 20:35. Про КАБи у напрямку міста попереджало командування Повітряних сил ЗСУ.

Те, що Харків атакують авіабомбами, підтверджує мер Ігор Терехов.

Начальник ХОВА Олег Синєгубов закликає бути в укриттях.